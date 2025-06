Rio Grande do Sul Chuvas impactam mais de 6 mil pessoas em 107 dos 497 municípios gaúchos

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2025

Uma pessoa está desaparecida e, até o momento, três mortes foram confirmadas. Foto: Reprodução/Instagram/@prefeituradejaguari

As fortes chuvas registradas no Rio Grande do Sul durante esta semana já fizeram com que 6.535 pessoas deixassem suas casas. Boletim divulgado no início da noite desta sexta-feira (20) pelo governo do Estado afirma que há, ao todo, 4.515 desalojados e 2.020 pessoas em abrigos.

Uma pessoa está desaparecida e, até o momento, três mortes foram confirmadas. O governo afirma que 107 municípios foram afetados, dos quais 10 decretaram situação de emergência e um decretou estado de calamidade pública (Jaguari). As equipes de socorro resgataram 697 pessoas e 134 animais.

De acordo com o boletim, a chuva elevou o nível de rios e lagos em todo Estado, muitos dos quais ainda classificados com tendência de “lento declínio” e “estabilidade em níveis elevados”.

– Municípios afetados: 107

– Pessoas em abrigos*: 2020

– Pessoas desalojadas*: 4515

* É considerado desalojado quem teve que deixar o local onde mora devido às consequências das chuvas e se alojou temporariamente na casa de parentes ou amigos, hotéis ou pousadas. Já os desabrigados são aqueles que precisaram ir para abrigos públicos ou de instituições assistenciais.

– Pessoas desaparecidas: 1

– Óbitos confirmados: 3

– Feridos: 1

– Pessoas resgatadas*: 697

– Animais resgatados*: 134

*Apenas as pessoas e os animais resgatados pelas forças de segurança do Estado.

– Município com decreto de estado de calamidade pública: Jaguari.

Municípios com decreto de situação de emergência: 10

* Dona Francisca

* Cerro Branco

* Agudo

* Nova Palma

* Cruzeiro do Sul

* Passa Sete

* São Sebastião do Caí

* Cacequi

* Rosário do Sul

* Tupanciretã

Hospitais

O Hospital Paraíso, no município de Paraíso do Sul, a energia elétrica e o abastecimento de água já foram restabelecidos. Localizado na Vila Paraíso, os moradores da cidade seguem sem acesso ao hospital.

Em Rolante, por causa do risco de alagamento, 11 pacientes foram transferidos da Fundação Hospitalar e seguem internados no Hospital de Santo Antônio da Patrulha.

Nível dos rios e lagos

A chuva dos últimos dias deixou rios e lagos do Estado em situação de atenção, alguns inclusive atingindo cota de inundação.

Rios em cota de atenção:

– Taquari (Santa Tereza a Encantado) – Variando entre lento declínio e estabilidade, mantendo-se em níveis elevados.

– Caí (Nova Palmira) – Tendência de lento declínio.

Rios em cota de alerta:

– Uruguai (São Borja a Uruguaiana) – Tendência de lenta elevação, atingindo cota de inundação.

– Quaraí – Tendência de declínio.

– Santa Maria (Dom Pedrito) – Estabilidade em níveis elevados.

– Taquari (Estrela/Lajeado, Bom Retiro e Porto Mariante) – Tendência de lento declínio.

– Caí (Costa do Rio Cadeia) – Tendência de lento declínio.

– Ilhas da Região Metropolitana – Níveis em elevação.

– Sinos (São Leopoldo) – Níveis elevados e tendência de lenta elevação, mas devendo entrar em estabilidade até sábado (21).

– Gravataí (Gravataí e Alvorada) – Níveis elevados e tendência para entrar em estabilidade ao longo da madrugada de sábado.

Rios em cota de inundação:

– Ibirapuitã (Alegrete) – Tendência de entrar em estabilidade.

– Ibicuí (Manoel Viana) – Tendência de lenta elevação.

– Jacuí (Dona Francisca e Cachoeira do Sul) – Lento declínio em Dona Francisca e começando a estabilizar em – Cachoeira do Sul.

– Taquari (Taquari) – Tendência de lento declínio.

– Caí (São Sebastião do Caí e Montenegro) – Tendência de lento declínio.

– Paranhana (Taquara, na Foz do Paranhana) – Tendência atual de estabilidade, devendo entrar em declínio ao longo da noite/madrugada de sábado.

– Sinos (Campo Bom) – Tendência de estabilizar ao longo da noite/madrugada de sábado.

