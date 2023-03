Expodireto Cotrijal Contagem regressiva para o 33º Fórum Nacional da Soja

Por Redação O Sul | 4 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Assim como na edição passada, a estiagem volta a ter destaque no evento em 2023. Foto: Divulgação Assim como na edição passada, a estiagem volta a ter destaque no evento em 2023. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após um ano desafiador para os produtores de soja do Rio Grande do Sul, é chegado o momento de analisar os resultados da safra, definir a principal estratégia de venda dos grãos e debater os impactos do fenômeno La Niña durante o 33º Fórum Nacional da Soja. O evento é promovido pela Cotrijal, em parceria com a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul (FecoAgro/RS) e com patrocínio da CCGL, e acontece na próxima terça-feira (7), às 9h, no auditório central do parque da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque.

“Quando falamos em panorama agrícola da safra de 2022/2023 a nível global, precisamos prestar atenção na demanda chinesa, considerando a margem do suinocultor chinês para entender os preços futuros da soja aqui no Brasil”, antecipa Marcos Araujo, sócio-diretor e consultor em Agronegócio na Agrinvest Commodities e palestrante confirmado do fórum.

Durante a palestra “Panorama das Commodities e Tendências do Agronegócio”, os participantes poderão conferir as previsões em relação à comercialização da soja e as análises do mercado. “As condições na Bolsa de Chicago nos mostram que, a exemplo de 2022, compensa para o produtor rural comercializar a sua soja no primeiro semestre do ano, porque há uma expectativa de desvalorização do preço ao longo do segundo semestre. Aquele que aguardar para fazer a venda do grão pode obter preços bem menores do que nos primeiros meses”, alerta o consultor, enfatizando que é importante o produtor brasileiro “ficar de olho” na previsão da safra americana.

Além da palestra com Marcos Araujo, o encontro conta com outros dois painéis: “Soja Baixo Carbono e Sustentabilidade dos Sistemas Produtivos”, com Alexandre Lima Nepomuceno, chefe-geral da Embrapa Soja, e “Análise Macroeconômica e Política e Impactos ao Agronegócio”, com Álvaro Frasson, economista do BTG Pactual.

Como participar

Nesta edição, o fórum ocorrerá exclusivamente no formato presencial, com vagas limitadas. O público deve adquirir o ingresso antecipadamente por meio da plataforma Sympla.

Para ter acesso ao auditório no momento do evento é necessário apresentar o comprovante com o QR Code gerado pela plataforma na finalização da compra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expodireto Cotrijal

https://www.osul.com.br/contagem-regressiva-para-o-33o-forum-nacional-da-soja/

Contagem regressiva para o 33º Fórum Nacional da Soja