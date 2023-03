Expodireto Cotrijal Troféu Brasil Expodireto 2023 homenageia grandes nomes e entidades do agronegócio neste domingo

Por Redação O Sul | 4 de março de 2023

Nesta edição, receberão o troféu 24 lideranças, empresas ou instituições ligadas ao agro. Foto: O Sul Foto: O Sul

Abrindo a programação da 23ª Expodireto Cotrijal, neste domingo (5), uma premiação vai homenagear grandes nomes e entidades do agronegócio gaúcho e nacional. É o tradicional Troféu Brasil Expodireto, que acontece em Carazinho (RS), a partir das 19h30. O evento é uma parceria da feira e da Rede Pampa, com o propósito de valorizar as personalidades do segmento que mais se destacaram em 2022, fazendo do Rio Grande do Sul e do Brasil uma potência mundial do agro.

Nesta edição, receberão o troféu 24 lideranças, empresas ou instituições, em categorias como Agroindústria Familiar, Tecnologia e Pesquisa, Destaque Internacional, Personalidade do Agro Gaúcho e Liderança Empresarial Nacional. A cerimônia também contará com a presença de diversas autoridades, como o Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o presidente da Expodireto Cotrijal, Nei César Manica, entre outras.

E os veículos da Rede Pampa farão uma megacobertura da premiação. Enquanto a Rádio Liberdade marcará presença transmitindo o evento ao vivo, a TV Pampa trará a exibição completa do Troféu no dia 12 de março, além de reportagens e entrevistas exclusivas no Jornal da Pampa e nas redes sociais. Sempre reportando e informando a sociedade gaúcha, o Jornal O Sul apresentará matérias em tempo real na editoria “Expodireto Cotrijal 2023” e o Caderno Especial do Troféu Brasil Expodireto em sua edição do dia 10 de março.

