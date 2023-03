Expodireto Cotrijal Com foco na extensão rural, Emater/RS-Ascar compartilhará conhecimentos e resultados na Expodireto Cotrijal

Por Redação O Sul | 4 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











A área da associação no parque conta com 1,3 hectare. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em uma área de 1,3 hectare, a Emater/RS-Ascar preparou 16 espaços temáticos para a edição da Expodireto Cotrijal 2023. Neste ano, a instituição traz para a maior feira estadual do agronegócio e uma das maiores da América Latina, que acontece de 6 a 10 de março, em Não-Me-Toque, o tema central “Extensão Rural: conhecimentos que geram resultados”.

Presente desde a primeira edição da Feira, a Emater/RS-Ascar busca sempre apresentar temas ligados à realidade da agricultura familiar, novidades em tecnologias disponíveis e informações técnicas importantes e imparciais, além de oferecer espaços agradáveis de contemplação, aprendizado, troca de experiências e muita diversidade.

De acordo com o gerente regional da Emater de Passo Fundo, Dartanhã Luiz Vecchi, será possível encontrar uma vitrine do que a Extensão Rural e Social desenvolve diariamente nos 497 municípios do Rio Grande do Sul junto ao público assistido. “A organização de uma feira com essa magnitude inicia logo após o término da anterior e conta com o grande apoio e parceria da Cotrijal. É um trabalho muito gratificante, uma coroação do que é feito no dia a dia, onde é possível mostrar um pouco dos resultados do nosso trabalho”, explica. Vecchi ainda destaca que as temáticas são pensadas pela equipe de extensionistas, que buscam levar um diferencial aos “grandes produtores de pequenas propriedades”, ou seja, à agricultura familiar, bem como aos demais visitantes.

A extensionista e coordenadora do espaço da associação na Expodireto, Ana Paula Savadinstzky, ressalta que os visitantes vão encontrar várias novidades. “Realizamos novas obras e alguns espaços foram remodelados. Aguardamos os visitantes com bancos, sombra e jardins, bem como ambiente para fotografias. Seguimos ainda com as tradicionais oficinas com degustação, além de muita troca, informações, saberes e experiências. Tudo pensado para melhor receber o público”, complementa Ana Paula, com a expectativa de que será uma excelente feira.

Casa da Família Rural

A Casa da Família Rural, além de ser a porta de entrada para a recepção dos visitantes, também contará com vasta programação. Na segunda-feira (6), receberá o Intercâmbio Técnico dos Gestores de Ater do Brasil, com painel sobre o projeto Inspeciona/RS. Na terça-feira (7), às 8h, acontece o tradicional Café da Manhã para a Imprensa, com apresentação da estimativa final da Safra Verão 2022/2023 e, às 9h30, segue o Intercâmbio Técnico, com painel sobre o Programa Estadual de Agricultura Familiar e sobre as mudanças climáticas e o papel da agricultura familiar no século XXI, que deverá contar com participação do governador do Estado, Eduardo Leite.

Já na parte da tarde, será realizado o painel sobre crédito rural como ferramenta para o desenvolvimento do campo, com apresentação de experiências. Na quarta-feira (8), às 8h15, ocorre um evento em homenagem às mulheres e, à tarde, às 14h, haverá o 3º Encontro com Prefeitos, promovido pela Emater/RS-Ascar em parceria com a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs).

Espaços temáticos

Meliponicultura e Apicultura: As abelhas sem ferrão despertam o interesse e a curiosidade de quem visita o espaço. Já as abelhas apis mellifera estarão representadas através de empresas parceiras, que expõem equipamentos como centrífuga, caixas e mesa desoperculadora e alimentação artificial, especialmente para o período de inverno, entre outros. No local, serão expostas em torno de 12 espécies de abelhas nativas mais difundidas no Sul do país, e o público poderá observar o interior da caixa, acompanhando os hábitos das abelhas sem ferrão e a forma de produção de cada espécie.

Bovinocultura de Leite: Tecnologias e tendências para a qualificação dos sistemas de produção de leite e também alternativas e discussões que possam contribuir para a melhoria da renda do produtor e aperfeiçoamento do desempenho dos animais, com conforto e bem-estar aos bovinos e aos produtores de leite (ergonomia). Também será apresentado o sistema compost barn por meio de uma maquete.

Cooperativismo e Agroindústria: No Pavilhão da Agricultura Familiar será apresentado ao público o trabalho desenvolvido pela Emater/RS-Ascar, em parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR), com cooperativas, associações e agroindústrias, procurando ressaltar a importância do cooperativismo para o desenvolvimento local e regional. Como novidade, os extensionistas estarão abordando as mudanças nos rótulos de alimentos. Além disso, no dia 8 de março, o público poderá participar de uma análise sensorial de um dos produtos comercializados no pavilhão.

Cozinha Show: O tema deste ano é “Geleias e Chimias: diversidade e sabor”. O preparo de geleias e chimias é uma tradição que perpassa gerações de inúmeras famílias. É também uma alternativa econômica de agregação de valor e renda. Por meio da produção de geleias e chimias é possível evitar o desperdício de alimentos, quando há excedente de produção na época da safra, ou quando os produtos possuem partes danificadas e não podem ser comercializados.

Florestas Comerciais: O objetivo é possibilitar aos visitantes da feira a compreensão sobre a importância social, cultural, ambiental e econômica das florestas. Dentre as atrações estão: pomar de frutas nativas com manejo de podas de condução; sistema agroflorestal de erva-mate e o manejo de colheita; abordagem da extração de madeira e seu beneficiamento; sistema agroflorestal lavoura-pecuária-flores, com pastagens; nogueira-pecã; Programa Gaúcho de Valorização da Erva-Mate e cosméticos à base de erva-mate.

Horticultura: Haverá dentro do sistema protegido em estufas quatro cultivares de tomate, melão tutorado, seis cultivares de alface, melancia, repolho, couve-flor, três tipos de pimentão, fisális, seis cultivares de batata inglesa, cenoura, temperos e cultivares da Embrapa de feijão e de batata-doce.

Horto de Plantas Bioativas: O tema deste ano é “Os benefícios das plantas medicinais para a pele”. Além das oficinas e rodas de conversa, haverá distribuição de mudas, demonstração de uma estufa geodésica, visitas guiadas, espaço de contemplação, descanso e fotografias.

Irrigação: Tecnologias voltadas à atividade de irrigação, associadas ao uso das tecnologias de informação e divulgação das políticas públicas da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e executadas pela Emater/RS-Ascar. A equipe apresentará a utilização de um sistema de irrigação móvel.

Tecnologia de Aplicação: Serão feitas orientações sobre as normativas 12/2022 e 13/2022 e promovido o debate sobre a importância da tecnologia de aplicação.

Solos: A preocupação com a estiagem e a erosão do solo encontra uma alternativa: as plantas de cobertura de solo. Ao todo, são seis plantas de cobertura, com destaque para as gramíneas de verão devido à notável capacidade que elas possuem para deixar o solo poroso. Para mostrar isso na prática, os extensionistas da Emater/RS-Ascar estarão dentro de uma trincheira, de onde é possível enxergar as raízes e seus comprimentos.

Culturas: Serão mostrados os benefícios do uso da irrigação na cultura do milho, onde, além de comparar arranjos populacionais, vai se demonstrar que a irrigação permite o aumento da população de plantas e, como consequência, de patamares de produtividade. Também se falará sobre o efeito da aplicação errônea de alguns herbicidas na lavoura da soja e sobre as opções de cultivo de verão/outono, como geração de receita extra, ou, ainda, com o intuito de fazer reserva de alimentos para bovinos de leite nesse período outonal de vazio forrageiro.

Energia Fotovoltaica: Será apresentado o Marco Legal instituído pela Lei 14.300, com foco no esclarecimento de dúvidas dos agricultores. Também serão apresentadas formas de utilização da energia fotovoltaica desconectada da rede elétrica, como, por exemplo, utilizando bomba d’água para a suplementação de água para os animais.

Piscicultura: Tem-se por objetivo socializar as informações referentes ao manejo dos açudes, à criação dos peixes e seus diversos tipos de cortes e ao preparo dos pratos. A intenção é despertar a possibilidade de geração de emprego e renda na propriedade através da implantação de agroindústrias de processamento do peixe. Neste ano, será abordada a importância no manejo e qualidade da água, que tem efeito direto nos resultados dos cultivos e na produtividade desejada. Também serão apresentados na feira os resultados da criação de tilápias a partir de diferentes manejos de água.

Secagem e Armazenagem de Grãos: O propósito é a difusão de tecnologia e conhecimento aos participantes sobre secagem e armazenagem de grãos na propriedade rural.

Turismo Rural: Apresentar a potencialidade e promover o compartilhamento de experiências e tendências do Turismo Rural regional. Estarão presentes 27 empreendimentos e roteiros turísticos. Aliada a essas atividades, haverá a participação no 15º Fórum Florestal, que terá como tema central “Florestas Integradas ao Turismo”. O evento ocorre no Auditório Central, no dia 9 de março, às 9h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expodireto Cotrijal

https://www.osul.com.br/emater-rs-compartilhara-conhecimentos-expodireto/

Com foco na extensão rural, Emater/RS-Ascar compartilhará conhecimentos e resultados na Expodireto Cotrijal