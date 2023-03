Expodireto Cotrijal As tendências do Vale do Silício para o agro estarão presentes na 23ª Expodireto Cotrijal

Por Redação O Sul | 5 de março de 2023

Indústria 5.0, gestão de tecnologia e inteligência artificial aplicada na prática serão alguns dos temas abordados na feira. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Como as grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício podem contribuir para o agronegócio brasileiro hoje? Essa questão será respondida na próxima quarta-feira (8), na Arena Agrodigital, durante a 23ª Expodireto Cotrijal. Ao longo do dia, visitantes poderão acompanhar diferentes painéis que abordarão as inovações para o campo vindas dos Estados Unidos.

“O Vale do Silício é uma região estadunidense na qual se concentram muitas empresas de tecnologia que pensam exclusivamente em inovação e buscam soluções inteligentes para os grandes problemas do mundo. E o agro é um dos temas recorrentes no Vale, pois precisamos encontrar os melhores caminhos para aumentar a produtividade no campo, a qualidade dos alimentos, a sustentabilidade das lavouras e a rentabilidade do produtor”, explica Gustavo Hansel, CEO da GH Branding, investidor-anjo e especialista em inovação.

Desenvolvidos para a prática no campo

Os visitantes da Arena terão a oportunidade de conhecer novas tecnologias desenvolvidas – desde as pequenas startups até as famosas big techs – e compreender como elas podem ser utilizadas no dia a dia de suas propriedades. “A proposta dos painéis da Arena é ser um espaço de debate, de troca, no qual nós tratamos das inovações e o produtor compartilha sua visão e suas dúvidas”, reforça Hansel.

Para falar sobre essa aplicação prática e a melhor forma de gerir o uso de tecnologias nas lavouras, a feira recebe os consultores Guilherme Fracaro e Bruno Rodrigues de Moraes, da Falconi. A empresa é referência na América Latina em uso de tecnologia e inteligência de dados para aperfeiçoamento da gestão e operação de negócios.

O que a Indústria 5.0 tem a ver com o agro?

A análise de dados e o uso de inteligência artificial no campo também serão temas de um dos painéis da Arena. Essas são ferramentas que têm ganhado mais visibilidade entre os produtores com o fortalecimento do conceito de Indústria 5.0 no agro.

“A Indústria 5.0 é um conjunto de novas tecnologias que surgem para melhorar, principalmente, a produtividade. Um dos objetivos desse movimento é estimular a automatização de tarefas repetitivas com base em interpretações eficazes dos dados coletados pela inteligência artificial”, expõe Hansel.

O painel sobre a Indústria 5.0 terá a mediação do especialista e contará com a participação de Vinicius David, executivo de tecnologia com mais de 10 anos de experiência no Vale do Silício e professor de liderança e inovação na Universidade da Califórnia.

A Arena Agrodigital abordará um ecossistema de inovação diferente em cada dia da feira, trazendo as novidades do Brasil, Israel, Vale do Silício, China e União Europeia, respectivamente. O espaço tem capacidade para mais de 1.500 espectadores e conta com ambientes de realidade virtual e drones.

