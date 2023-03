Expodireto Cotrijal Em visita a Carazinho, governador gaúcho apresenta prioridades para acelerar o desenvolvimento do estado

Por Redação O Sul | 5 de março de 2023

O encontro ocorreu neste domingo, na sede da Associação Comercial e Industrial de Carazinho (ACIC). Foto: O Sul Foto: O Sul

As prioridades da atual gestão para acelerar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Essa foi a pauta da reunião-almoço Ideias na Mesa, da Associação Comercial e Industrial de Carazinho (ACIC), que teve a participação do governador Eduardo Leite. O encontro ocorreu neste domingo (5) e contou com a presença de diversas autoridades, como secretários estaduais, o prefeito de Carazinho, Milton Schmitz, e o presidente da Expodireto Cotrijal, Nei César Manica.

Em nome dos empresários da região, o presidente da ACIC, Júlio Eduardo Piva, declarou estar ansioso para ouvir as propostas de Leite, pois, segundo o dirigente, o desenvolvimento precisa ser um tema central, porque sem ele não há recursos para atuar nas demais áreas.

“Os três pilares que entendemos como fundamentais para o crescimento do estado são: a liberdade do meio econômico, a redução da carga tributária e a eficiência da administração, diminuindo o tamanho da máquina pública. E esse é um pedido que a comunidade regional faz neste momento”, destacou Piva.

Em seu pronunciamento, o governador salientou os desafios provenientes de gestões anteriores, como dívidas, salários em atraso e as alíquotas de ICMS majoradas desde 2016. Na agenda de reformas, ressaltou a adesão ao regime de recuperação fiscal e o teto de gastos imposto de 2022 a 2031, bem como privatizações e concessões.

“É importante que os setores entendam todos os obstáculos que precisamos contornar antes de pensar em investir. E já foram colhidos muitos resultados, como os R$ 6,5 bilhões em investimentos em todas as áreas, os salários em dia e o equilíbrio fiscal, que nos levaram ao maior superávit orçamentário desde 1994 – mais de R$3,3 bilhões”, explicou.

Após o evento, Eduardo Leite e os secretários seguiram em visita ao Hospital de Caridade do município e a obras de pavimentação em ligações regionais.

