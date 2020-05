Colunistas Contágio na Caixa

Por Leandro Mazzini | 18 de Maio de 2020

A Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal enviou ofício à direção do banco solicitando a “descentralização dos pagamentos” e “ampla campanha informativa à população” sobre o auxílio emergencial. As filas dobram quarteirões fora das agências em todas as cidades. E muita gente aparece na porta do banco sem ter ao menos feito o cadastro. Outro problema é questão vital. A Caixa recebe informes diários de funcionários contaminados por coronavírus no contato direto com contaminados que recebem o auxílio. Há relatos de mortes nos quadros do banco.

Educação faz falta

A desinformação sobre o auxílio lembra o que ocorreu na liberação do saque do FGTS no Governo Collor. Houve uma corrida às agências da Caixa no dia seguinte à notícia nos telejornais. Muitos perdiam o dia na fila, porque sequer tinham carteira assinada.

Que é isso, Dr.?

Frederick Wassef, que se apresenta como advogado de Jair Bolsonaro no inquérito sobre a facada, nunca foi defensor oficial do presidente, nem tem procuração para tal. A informação é da própria PF, nas páginas 1892/1893 do inquérito.

Festa no pátio

A Fiat vendeu 140 Jeep Renegade parados no pátio da fábrica, sem licitação, para o Governo de Pernambuco. Serão usados na fiscalização do lockdown até dia 31 de maio.

Índios e Itaipu

Os índios Avá-Guarani vão continuar nas terras que ocupam nas cidades de Itaipulândia e Santa Helena, por decisão liminar do presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Ele sustou efeitos de decisões da Justiça Federal no Paraná que determinavam a reintegração de posse de imóveis. A Usina de Itaipu reivindica a propriedade.

Pela criança

Em live da Childhood Brasil, o Ouvidor Nacional de Direitos Humanos, Fernando Pereira, do Ministério dos Direitos Humanos, anunciou o lançamento do disque-denúncia de violações contra crianças, pelo WhatsApp.

Saudade na tela

Quase 50 mil pessoas já assinaram abaixo-assinado na internet pedindo a votação, pela Câmara, de PL do deputado Célio Studart (PV-CE) que assegura o direto de familiares de pacientes com a Covid-19 de fazerem uma visita virtual por meio de videochamada.

Tristeza

Como notório, milhares de pessoas não conseguem mais contato com entes queridos vítimas do coronavírus após a internação. No velório, a regra é caixão fechado.

Ajuda & incentivo

O Itaú doou R$ 1 milhão ao Fundo COPPETEC para ajudar na produção de ventiladores produzidos com baixo custo pelos pesquisadores do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação da Coppe. Dinheiro para comprar peças.

Força!

O Grupo Móvel de combate ao Trabalho Escravo, dos auditores-fiscais do Trabalho, completou 25 anos na sexta. Foram mais de 54 mil trabalhadores resgatados até hoje.

De quem sabe

O Brasil só atingirá qualidade de vida semelhante à da Europa se adotar políticas sérias de eficiência energética. A conclusão é do estudo inédito do ex-ministro José Goldemberg, que apresenta estudo amanhã. Evento será transmitido às 16h pelo Zoom (https://bit.ly/2LiUoPt).

Fala, prefeito

Fala o prefeito Fabrício Oliveira, de Balneário Camboriú (SC), que se trata contra coronavírus: Sempre usou máscara, inclusive na que revelou a visitantes que testara positivo, há dias. E que tomou medidas protetivas para resguardar a população, como proibição de ônibus de turismos e desembarque de passageiros de um navio.

