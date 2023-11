Economia Contas de água, luz e gás representam maior parte do orçamento mensal para a maioria dos brasileiros

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2023

Mais de 80% das pessoas já atrasaram o pagamento de outros boletos para priorizar faturas básicas. (Foto: Reprodução)

Mais da metade dos brasileiros endividados (53%) dizem que as contas de luz, água e gás representam a maior parcela de seu orçamento mensal. De acordo com a pesquisa “Perfil e Comportamento do Endividamento Brasileiro 2023”, da Serasa, 83% dos entrevistados dizem que já atrasaram o pagamento de outro tipo de conta porque tiveram de priorizar o pagamento de uma fatura de água, luz ou gás.

O estudo identificou também que, para a maioria (82%) das pessoas, o valor desses boletos dentro do orçamento chega a $ 750 — quase a metade do salário mínimo, que está em R$ 1.320.

Atrasos longos no pagamento de dívidas também são comuns entre boa parte dos brasileiros: 74% dos devedores de contas básicas afirmam ter uma pendência atrasada há pelo menos um ano.

A pesquisa “Perfil e Comportamento do Endividamento Brasileiro 2023” ouviu 11.541 pessoas maiores de 18 anos de todas as regiões do país, sendo 52% homens e 48% mulheres.

Desenrola – Os consumidores com contas em atraso podem renegociar as dívidas apor meio do Desenrola, programa do governo federal que facilita a quitação e oferece descontos no pagamento.

As dívidas são negociadas somente pela Plataforma de Renegociação no endereço desenrola.gov.br. Podem participar desta etapa os consumidores com renda mensal de até dois salários mínimos (R$ 2.640) ou inscritos no Cadastro Único, com dívidas que, somadas, não ultrapassem R$ 5 mil.

Serão beneficiados com descontos médios de 83% os consumidores com dívidas bancárias e não bancárias feitas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022. São contemplados débitos como contas de luz, água e internet, compras no varejo e débitos de educação, entre outras.

O consumidor pode escolher entre quitação à vista ou parcelamento em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês. Os descontos variam caso a caso.

Para dívidas de até R$ 5 mil, é possível parcelar o pagamento, desde que as parcelas sejam de, no mínimo, R$ 50.

Feriados no sábado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o PIB vai crescer um pouco mais em 2024 porque o ano terá menos feriado prolongados. Lula afirmou que foi “exagerada” a quantidade de feriados longos ao longo deste ano.

Lula deu as declarações durante a segunda reunião ministerial para avaliar ações do seu primeiro ano de governo. Dessa vez, participam do encontro os ministros responsáveis pelas áreas sociais do governo.

“Esse ano teve muito feriado prolongado, exageradamente esse ano teve muito feriado prolongado. O ano que vem os feriados cairão no sábado, significa que o PIB vai crescer um pouco mais porque as pessoas vão ficar um pouco mais a serviço do mundo do trabalho.”

