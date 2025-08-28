Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Economia Contas do governo têm déficit de mais de R$ 59 bilhões, no pior resultado desde 2020

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Aumento de gastos foi motivado pelo pagamento de precatórios e expansão de benefícios sociais. (Foto: Agência Brasil)

As contas do governo central registraram déficit primário de R$ 59,1 bilhões em julho de 2025, informou nessa quinta-feira (28) o Tesouro Nacional. O resultado é o segundo pior para o mês de julho de toda a série histórica, iniciada em 1997, e fica à frente apenas de 2020, quando o déficit havia sido de R$ 87,8 bilhões.

O aumento das despesas foi motivado sobretudo pelo pagamento de precatórios, que geraram impacto sobre os gastos com benefícios previdenciários e o BPC (benefício de prestação continuada). O aumento do salário mínimo e a expansão do número de beneficiários da previdência também elevaram a pressão sobre contas públicas.

As contas do governo central incluem Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social.

O resultado primário do acumulado em 12 meses agora vai a um déficit de R$ 34,1 bilhões, equivalente a 0,3% do PIB. De janeiro a julho, o governo teve déficit primário de R$ 70,3 bilhões, uma redução em comparação com o mesmo período no ano passado, quando a cifra era de R$ R$ 76,2 bilhões.

Na comparação com julho do ano passado, houve aumento de 28,3%, ou R$ 57,4 bilhões, nas despesas totais, enquanto o crescimento da receita líquida foi de 3,9%, ou R$ 7,6 bilhões.

“Resultados são consistentes. Já com o pagamento de precatórios, o resultado primário (deste) ano já é melhor do que do ano anterior. É um processo de recuperação gradual”, afirmou Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional, durante divulgação dos resultados nessa quinta.

Do déficit total no mês, o Tesouro e o Banco Central registraram resultado deficitário de R$ 16,4 bilhões, enquanto o da Previdência Social (RGPS) foi de R$ 42,7 bilhões.

Além das despesas com precatórios e beneficiários, os reajustes concedidos aos servidores públicos também tiveram impacto nas contas públicas, segundo o Tesouro. O governo concedeu reajustes lineares aos funcionários do Executivo, além de aumentos de acordo com cada carreira.

Já o avanço da receita foi puxado pelo aumento de 5,8% nas chamadas receitas administradas (onde estão impostos e tributos). Entre os motivos está o crescimento na arrecadação de impostos da pessoa jurídica, devido a pagamentos extraordinários das instituições financeiras.

Para o 3º bimestre deste ano, a previsão é de um déficit acumulado de R$ 74,9 bilhões. Desses, R$ 48,6 bilhões não são considerados para apuração do cumprimento da meta, já que serão usados para despesas extraordinárias. Essas despesas incluem o pagamento de precatórios e o crédito para ressarcir beneficiários que foram vítimas de descontos indevidos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social),

Apesar do gasto de R$ 908,4 milhões para essas vítimas, houve neste mês redução na despesa com crédito extraordinário na comparação com o ano passado, época em que gastos aumentaram para enfrentar as chuvas do Rio Grande do Sul.

Ao divulgar os resultados deste mês, Rogério Ceron afirmou ainda que a PLOA 2026 (Projeto de Lei Orçamentária Anual), previsto para ser divulgado nesta sexta-feira (29), terá receitas indicadas para o cumprimento das metas fiscais. (Com informações da Folha de S.Paulo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Economia

“Homem que se respeita não rasteja para outro”, diz Lula sobre não ligar para Trump
Dólar recua, em linha com o exterior após dados do PIB dos Estados Unidos; Bolsa brasileira sobe
https://www.osul.com.br/contas-do-governo-tem-deficit-de-mais-de-r-59-bilhoes-no-pior-resultado-desde-2020/ Contas do governo têm déficit de mais de R$ 59 bilhões, no pior resultado desde 2020 2025-08-28
Deixe seu comentário

Últimas

Política Lula autoriza abertura de processo para aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica contra o tarifaço de Trump
Brasil Ninguém acerta as seis dezenas, e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 8 milhões
Rio Grande do Sul Lançada primeira rodada exclusiva de conciliação de precatórios na Justiça do Trabalho gaúcha
Expointer Sicredi impulsiona o desenvolvimento do RS e lidera protagonismo na Expointer 2025
Mundo Ataque inédito de Trump ao Banco Central dos Estados Unidos pode sair pela culatra e elevar juros
Mundo Governo brasileiro tem buscado contato “racional” com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos
Mundo Ações afirmativas para negros viram alvo de Trump em escolas nos Estados Unidos
Mundo Pesquisa mostra que 46% dos americanos não apoiam o uso de tropas para policiar Washington
Economia México passa os Estados Unidos e se torna o segundo maior mercado da carne bovina brasileira pós-tarifaço
Mundo Mais de dois mil brasileiros tiveram auxílio para voltar de Portugal
Pode te interessar

Economia Lula autoriza abertura de processo para aplicação da lei de reciprocidade contra os Estados Unidos

Economia Dólar recua, em linha com o exterior após dados do PIB dos Estados Unidos; Bolsa brasileira sobe

Economia “Homem que se respeita não rasteja para outro”, diz Lula sobre não ligar para Trump

Economia Lula diz que não consegue falar com ninguém dos Estados Unidos sobre a taxação