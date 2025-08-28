Economia Dólar recua, em linha com o exterior após dados do PIB dos Estados Unidos; Bolsa brasileira sobe

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

A moeda norte-americana teve baixa de 0,19%, cotada a R$ 5,40.

O dólar comercial fechou em queda de 0,19%, a R$ 5,406, nessa quinta-feira (28), em linha com o comportamento observado no exterior. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira teve alta de 1,32%, aos 141.049 pontos.

Lá fora, os investidores reagiram à divulgação dos dados do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre dos EUA que, embora sólido, não foi suficiente para atenuar as apostas em um corte de juro pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano) na próxima reunião de política monetária.

A perspectiva de que uma redução ainda está por vir em setembro enfraqueceu a moeda em todo o globo.

No cenário interno, o dia benéfico para a Bolsa brasileira também ajudou a fortalecer o real contra a moeda americana.

O Ibovespa encerrou em alta de 1,32%, a 141.049 pontos. Além disso, o índice chegou a valer 142 mil pontos, o maior valor que já atingiu enquanto as negociações ainda estão abertas.

A alta nas Bolsas americanas balizou o forte avanço do Ibovespa nessa quinta-feira. O índice encerrou a poucos pontos de seu recorde histórico e com volume financeiro maior do que os registrados em todos os dias de negociação desta semana.

Além do bom humor no exterior, a pesquisa eleitoral do instituto AtlasIntel, que mostra um governador Tarcísio de Freitas vencedor em um eventual segundo turno nas eleições de 2026 contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, animou os operadores.

“O resultado (da pesquisa) tem gerado otimismo especialmente porque Tarcísio é visto como um candidato mais alinhado com a agenda de responsabilidade fiscal e reformas no orçamento público”, disse Arthur Barbosa, analista da Aware Investments.

Juros futuros

Os juros futuros encerraram em queda nos vértices mais longos da curva, enquanto mantiveram-se praticamente estáveis na ponta mais curta.

Investidores acompanharam a divulgação da pesquisa AtlasIntel que mostrou que o governador Tarcísio de Freitas ganharia do presidente Lula em um eventual segundo turno em 2026.

Ao fechamento:

* A taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 ficou estável, a 14,89% (ante 14,89% no fechamento de quarta, 27)

* Para janeiro de 2027, a taxa foi a 13,97% (ante fechamento de 13,965%);

* Para janeiro de 2029, a taxa cedeu a 13,18% (ante fechamento de 13,245%);

* Para janeiro de 2030, o DI recuou a 13,33% (ante fechamento de 13,435%);

* E, para janeiro de 2031, o DI caiu a 13,485% (ante fechamento de 13,61%). (Com informações do jornal O Globo)

