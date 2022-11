Inter Contestado em Porto Alegre, Edenilson interessa o Santos

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Volante interessa ao Peixe, mas ainda não há uma negociação em curso entre os dois clubes Foto: Ricardo Duarte/Inter Jogador interessa ao Peixe, mas ainda não há uma negociação em curso entre os dois clubes (Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dos jogadores mais contestado no estádio Beira-Rio, o volante Edenilson interessa a equipe do Santos. Com a chegada do Odair Hellmann no Peixe, o jogador foi o primeiro pedido do novo técnico. Em reunião, o treinador externou o desejo de contar com o jogador que trabalho na sua passagem pelo Inter.

Apesar do desejo do ex-treinador colorado, contato com a direção colorada ainda não ocorreu. Os empresários do voltante, no entanto, já conhecem o interesse do clube do litoral de São Paulo.

O nome de Edenilson é visto com bons olhos pela nova comissão técnica. O ídolo colorado Paulo Roberto Falcão, novo coordenador de futebol do Santos, também tem o interesse pelo jogador.

O atleta tem 306 jogos com a camisa colorada. É considerado uma das lideranças da equipe dentro do vestiário. Nesta temporada, o camisa 8 acabou com uma entorse no tornozelo esquerdo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter