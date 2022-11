Grêmio Rodrigo Caetano segue no sonho do Grêmio, mas começa a surgir plano B

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2022

Possibilidade do Atlético-MG virar SAF alimenta o sonho do clube gaúcho Foto: Lucas Uebel/Grêmio Possibilidade do Atlético-MG virar SAF alimenta o sonho do clube gaúcho (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O sonho com o executivo Rodrigo Caetano segue vivo. Apesar da entrevista polêmica do diretor, onde relatou não ter sido procurado pelo Tricolor, Caetano segue como ficha 1 na Arena. Porém, mesmo que siga com o sonho, o presidente gremista já começa a pensar em outras opções.

Após a posse, o clube estabeleceu algumas prioridades para os primeiros movimentos. A busca pelo executivo e a renovação com o técnico Renato Portaluppi. A intenção é resolver os dois casos até a semana que vem. Caetano, tem contrato com o Galo até 2026 e manifestou em entrevista que pretende cumprir o contrato com os mineiros.

Com a possibilidade do Atlético Mineiro virar SAF (Sociedade Anônima do Futebol), abre brecha para o sonho do novo presidente. Se acontecer, trocas no futebol do Galo não estão descartadas. O Grêmio não sabe ainda se isso pode acontecer, mas Guerra segue confiante para que Caetano venha para Porto Alegre. Até resolver com o executivo, Guerra vê como de suma importância procurar outros profissionais.

