Por Redação O Sul | 28 de julho de 2023

Jogo de ida pelas semifinais da Copa do Brasil registrou 52.932 torcedores dentro da Arena Foto: Lucas Uebel/Grêmio Jogo de ida pelas semifinais da Copa do Brasil registrou 52.932 torcedores dentro da Arena (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Mesmo com a derrota do Grêmio por 2 a 0 para o Flamengo pela Copa do Brasil, o Grêmio teve motivos para comemorar. A Arena registrou a presença de 52.932 torcedores durante a partida. Este foi o maior público da temporada e a oitava melhor da história da Arena.

O público superou os melhores públicos desta temporada: o título gaúcho conquistado sobre o Caxias, com 51.556, a estreia de Suárez contra o São Luiz, com 49.614 e a vitória sobre o Inter pelo campeonato gaúcho, com 49.460.

O recorde de público na Arena do Grêmio, inaugurada em 2012, foi no empate com o Atlético-MG, no jogo do título da Copa do Brasil de 2016. Na época, registrou a presença de 55.337 pessoas.

Maiores públicos

Grêmio 1 x 1 Atlético-MG: 55.337 – Copa do Brasil 2016

Grêmio 1 x 0 Lanús: 55.188 – Libertadores da América 2017

Grêmio 0 x 1 Barcelona de Guayaquil: 54.128 – Libertadores da América 2017

Grêmio 0 x 1 Corinthians: 54.022 – Brasileirão 2017

Grêmio 1 x 2 River Plate: 53.571 – Libertadores da América 2018

Grêmio 0 x 0 Internacional: 53.389 – Brasileirão 2020

Grêmio 0 x 0 Internacional: 53.287 – Brasileirão 2016

Grêmio 0 x 2 Flamengo: 52.932 – Copa do Brasil 2023

Grêmio 0 x 0 Cruzeiro: 52.363 – Copa do Brasil 2016

Grêmio 2 x 1 Hamburgo: 51.901 – Amistoso 2012

2023-07-28