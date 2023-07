Inter Perto do fechamento da janela de transferências, Inter procura lateral-direito e zagueiro

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2023

Um dos nomes analisados pelo Inter é do espanhol Hugo Mallo, 32 anos, que está livre no mercado. Foto: Reprodução/Instagram Um dos nomes analisados pelo Inter é do espanhol Hugo Mallo, 32 anos, que está livre no mercado. (Foto: Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Na reta final da janela de transferências, que fecha em 2 de agosto, o Inter continua de olho no mercado a procura de duas opções para o técnico Eduardo Coudet. O clube gaúcho procura um lateral-direito e um zagueiro.

Um dos nomes que estão sendo analisados é do lateral-direito Hugo Mallo, de 32 anos. Ele está livre no mercado e é uma indicação do treinador. O espanhol trabalhou com o comandante colorado no Celta de Vigo.

Para a defesa, na posição de zagueiro, o Inter conversa com o colombiano Murillo. O jogador de 31 anos foi comandado por Coudet também em Vigo. Ele está sem clube desde que saiu da Sampdoria, da Itália.

Perto do fechamento da janela de transferências, Inter procura lateral-direito e zagueiro

2023-07-28