Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2020

Volante estreou na equipe principal em dezembro de 2017 Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Na noite desta quinta-feira (3), o Grêmio encara o Guaraní e decide em casa uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Para um jogador da equipe tricolor, esta é uma data especial. Neste dia, Matheus Henrique comemora seu terceiro ano na equipe principal, e pode chegar ao seu jogo de número 100 com a camisa tricolor.

No dia 3 de dezembro de 2017, o jovem estreou no grupo principal contra o Atlético Mineiro, no Independência. Na oportunidade o clube estava envolvido com o Mundial de Clubes e foi a campo com uma equipe recheada de garotos da equipe de Transição.

“Foi gratificante estrear com a camisa do Grêmio e será uma honra completar 100 jogos com a camisa desse grande clube. Sempre busco trabalhar todos os dias para conquistar títulos e ajudar a equipe. Quero agradecer a comissão e ao grupo de jogadores pelo apoio dado a mim, pois foi assim que conquistei meu espaço no time e posso estar ajudando o tricolor dentro de campo. Sou feliz aqui e espero retribuir tudo isso, todo o apoio que recebo e o carinho do torcedor,” afirmou Matheus através da sua assessoria.

Aos 22 anos, Matheus assumiu o meio-campo e conquistou a confiança do técnico Renato Portaluppi. É o quinto jogador que mais atuou na temporada com 35 jogos. Nesses três anos na equipe principal foram 99 partidas e seis gols. Um aproveitamento é de 63,63% com 54 vitorias, 27 empates e 18 derrotas.

O Grêmio entra em campo nesta noite, às 21h30, na Arena, para encarar o Guaraní do Paraguai, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. No jogo de ida, vitória tricolor por 2 a 0.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

