Esporte Noite de decisão: Grêmio enfrenta o Guarani nessa quinta-feira

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, o Grêmio recebe o Guarani na Arena, na noite dessa quinta-feira (3). Com vantagem de 2 a 0, aberta no Paraguai, o Tricolor pode perder até com 1 de diferença que sairá classificado. No entanto, ainda sem Kannemann, o provável Grêmio tem:

Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, David Braz e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan, Luiz Fernando, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

Por outro lado, o Guarani deve ir à campo com a seguinte escalção:

Gaspar Servio; Nicolás Tripichio, Romaña, Javier Baez e Miguel Benítez; Rodrigo Fernández Cedres, Ángel Benítez, José Florentin e Nicolás Maná; Cecilio Domínguez e Raúl Bobadilla.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

