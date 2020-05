Política Contraprova confirma resultado negativo de coronavírus para o vice-presidente Hamilton Mourão

Por Redação O Sul | 20 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







O resultado foi divulgado na manhã desta quarta-feira (20) Foto: Romério Cunha/VPR O resultado foi divulgado na manhã desta quarta-feira (20). (Foto: Romério Cunha/VPR) Foto: Romério Cunha/VPR

O vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, testou negativo para a Covid-19. Ele foi submetido a um exame de contraprova para detecção do novo coronavírus após testar negativo no primeiro exame. O resultado foi divulgado na manhã desta quarta-feira (20).

Em nota, a Vice-Presidência da República informou que Mourão e a esposa, Paula Mourão, tiveram a contraprova negativa, e que o vice-presidente voltará expediente normal em seu gabinete no período da tarde desta quarta-feira.

No dia 16 de maio, Mourão e a esposa entraram em isolamento no Palácio do Jaburu, após ele ter tido contato com um servidor que foi diagnosticado com a Covid-1.9. Segundo a assessoria do vice-presidente, os dois fizeram testes para o coronavírus por precaução. O resultado tinha sido negativo.

No domingo (17), Mourão havia afirmado que estava se sentindo “excelente” e que tinha feito 20 km de bicicleta no Jaburu, residência oficial da vice-presidência da República.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política