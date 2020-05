Política “Dias difíceis”: Bolsonaro lamenta mortes por coronavírus e afirma que novo protocolo sai nesta quarta-feira

20 de Maio de 2020

Bolsonaro diz que lamenta pelos que nos deixaram, se referindo aos 17.971 mortos vítimas da doença no País até o momento.

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta quarta-feira (20), pelo Twitter, que sai nesta quarta-feira o novo protocolo para o uso da cloroquina no tratamento contra a Covid-19. Na mesma publicação, Bolsonaro diz que lamenta pelos que nos deixaram, se referindo aos 17.971 mortos vítimas da doença no País até o momento.

Bolsonaro afirmou na terça-feira (19) que o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, vai assinar o novo protocolo para ampliar a recomendação do uso da cloroquina por pacientes da Covid-19, apesar da falta de comprovação científica de eficácia do medicamento.

O novo protocolo do Ministério da Saúde visa ampliar a recomendação do uso da hidroxicloroquina para pacientes na fase inicial do novo coronavírus, enquanto o atual diz que o remédio deve ser utilizado apenas em casos graves da doença provocada pelo novo coronavírus.

