Convenção ExpoAgas no Litoral será realizada nos dias 29 e 30 de outubro

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2024

Comitiva da Agas, liderada pelo presidente Antônio Cesa Longo, foi recebida na Rede Pampa, nesta quarta-feira (25), pelo vice-presidente da emissora, Paulo Sérgio Pinto. Foto: O Sul Foto: O Sul

Uma comitiva da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) esteve presente na sede da Rede Pampa, nesta quarta-feira (25), para promover o evento ExpoAgas Litoral – 60ª Convenção Regional de Supermercados de Tramandaí – que será realizado nos dias 29 e 30 de outubro. Pela primeira vez, a feira de negócios terá dois pavilhões destinados aos expositores, no Centro Municipal de Eventos, na Avenida Ernesto Nunes Bandeira, 920 – Centro de Tramandaí.

De acordo com o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, o objetivo da Convenção é preparar o comércio do litoral para a temporada de veraneio, quando a população da região cresce exponencialmente. “É um evento que visa preparar e reforçar a infraestrutura necessária para todos terem um veraneio tranquilo. Então, nós temos a Convenção Regional da Agas em Tramandaí, com foco na qualificação de toda a equipe dos supermercados”, explica o empresário.

Mesmo com foco nas demandas das cidades litorâneas, nos últimos anos o evento tem recebido a visita de supermercadistas e varejistas de todo o Estado. Outro atrativo do encontro deste ano é a programação, que contará com a palestra de um grande nome – ainda mantido em sigilo pela entidade – e a posse do segundo mandato da presidente do Agas Jovem, Roberta Barreto, que comandará o grupo de sucessores por mais um biênio.

“Nos últimos dez anos, as cidades que têm maior crescimento populacional são as cidades do litoral e a nossa visão é de buscar essa retaguarda de infraestrutura correta. Principalmente convidando todos os prefeitos eleitos para que participem desse evento, com autoridades, com secretário de Turismo, o senador Heinze. Com certeza será a maior de todas as convenções já realizadas no litoral”, ressalta Cesa Longo.

Foram recebidos na sede da Rede Pampa pelo vice-presidente da empresa, Paulo Sérgio Pinto, nesta quarta-feira (25), além do presidente Antônio Cesa Longo, o diretor da AGAS Capão da Canoa, Cesion Pereira; os assessores de comunicação Alberto Freitas e Francisco Brust; e o gerente executivo, Francisco Schmidt.

2024-09-25