Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2024

A lista segue para apreciação do governador Eduardo Leite Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Os advogados Gabriela John dos Santos Lopes, Fabrício Zamprogna Matiello e Jairo Luis Cutinski vão compor a lista tríplice para o cargo de desembargador militar do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul pela regra do Quinto Constitucional. A lista segue agora para apreciação do governador Eduardo Leite.

A formação da lista foi definida em sessão pública do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul (TJMRS) realizada nesta segunda-feira (23). A sessão foi presidida pela desembargadora militar e presidente do TJMRS, Maria Moura, no plenário do Tribunal, com a participação dos desembargadores militares Sergio Berni de Brum (vice-presidente), Rodrigo Mohr (corregedor-geral), Amílcar Macedo (ouvidor), Fábio Duarte Fernandes (diretor da Escola Judicial) e Paulo Roberto Mendes. A juíza auxiliar da presidência, Viviane de Freitas Pereira, e o procurador do Ministério Público junto ao TJM, Alexandre Lipp João, atuaram como escrutinadores.

Ao final da votação, foram eleitos para a lista tríplice os advogados Gabriela John dos Santos Lopes, Fabrício Zamprogna Matiello e Jairo Luis Cutinski, todos com três votos. Os demais candidatos – Luiz Augusto de Mello Pires, Silvio Eduardo Martins Pinto e Roberto Meza Pereira – receberam dois votos cada.

