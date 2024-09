Acontece Estudo mostra que o rádio é o meio de comunicação mais confiável para 64% dos gaúchos

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2024

Pesquisa realizada pela IRP ouviu 1500 pessoas, de 15 anos ou mais, entre 15 de julho e 1º de agosto, em todas as regiões do Estado. Foto: O Sul Foto: O Sul

No Dia Nacional do Rádio, 25 de setembro, a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert) promoveu a apresentação de uma pesquisa sobre a audiência do rádio no Rio Grande do Sul. O estudo, realizado pelo Instituto Reality de Pesquisas (IRP), mostrou que o meio é considerado o mais confiável dentre todos na comunicação, com 64,3% da opinião dos gaúchos, à frente da televisão (41,5%), do jornal (35,2%) e da internet (15,7%).

O trabalho da IRP também mostrou que as informações difundidas no rádio são consideradas confiáveis para 81% dos 1500 entrevistados, de 15 anos ou mais, na pesquisa realizada entre 15 de julho e 1º de agosto, em todas as regiões do Estado. Outro dado relevante do estudo é que 88% da população costuma ouvir rádio no Rio Grande do Sul. O número representa quase 9 em cada 10 gaúchos.

“A associação tem o dever de ajudar o associado a valorizar esse meio que se mostrou campeão de credibilidade. Esse é um passo no caminho da valorização do rádio, mostrando um pouco dessa força no interior do estado, na Região Metropolitana, na capital. O rádio às vezes é considerado o ‘patinho feio’, né? Então, essa pesquisa, que apresenta apenas a ponta do iceberg, coloca o rádio no lugar que ele tem que ocupar de verdade”, explica o diretor de marketing da Agert, Luís Cardoso.

O relatório apresentado na tarde desta quarta-feira (25) mostrou ainda que inclusive as propagandas no rádio são consideradas mais confiáveis do que os anúncios na internet para 70% dos participantes da pesquisa. A maioria dos entrevistados (68%) disse confiar na divulgação de produtos e serviços feitos pelos locutores, que são considerados “influenciadores” pelo público.

“Nós fizemos uma pesquisa representativa da população de 15 anos e mais sobre o hábito que elas têm de ouvir rádio, em todas as plataformas possíveis onde o rádio está presente, e também uma série de perguntas de opinião a respeito do rádio em si. Isso mostrou que o potencial do meio rádio é fantástico. Então para nós é muito bom confirmar aquilo que nós imaginávamos, que a força do rádio realmente é extraordinária”, revela o diretor do Instituto Reality Pesquisas, Domício Torres.

O estudo também mostrou que 67% dos entrevistados consideram o rádio essencial na vida dos gaúchos e que para 77%, o rádio é um companheiro seja em casa, no trabalho, no trânsito ou nos mais diversos momentos. O aniversariante do dia, no entanto, ficou atrás da televisão quando os entrevistados foram questionados sobre o meio que utilizaram para se informar durante a tragédia das enchentes, com 74,9% optando pela TV e 46,4% preferindo o rádio.

2024-09-25