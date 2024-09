Acontece Unimed Porto Alegre divulga as iniciativas do Viver Bem Juntos no Congregarh 2024

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Além de estande, a Unimed Porto Alegre ainda participa com palestras na programação da Expocongregarh Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Unimed Porto Alegre é parceira na realização do Congregarh 2024, programado para os dias 25, 26 e 27 de setembro no Centro de Eventos da PUCRS, em Porto Alegre. Além de patrocinadora principal e serviço médico oficial do evento, a cooperativa terá um espaço divulgando as iniciativas do programa Viver Bem Juntos.

Considerado o maior evento na área de gestão e pessoas do Sul do Brasil, o congresso é realizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, no Rio Grande do Sul (ABRH-RS). Neste ano, com o momento de reconstrução do RS e o impacto das decisões no fortalecimento das comunidades, apresenta como tema central: Dilemas Humanos, Escolhas que Transformam.

O presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, Márcio Pizzato, ressalta a importância da cooperativa estar inserida no Congregarh. “É fundamental fazermos parte de um evento como este, que tem as pessoas como foco e é tão relevante em suas discussões sobre o potencial humano, além de promover o bem-estar coletivo. Especialmente neste ano, em que as reflexões do Congregarh vão ao encontro dos esforços pela reconstrução do Rio Grande do Sul. Além de fortalecermos a presença junto a parceiros e clientes, ampliamos a conexão com a nossa responsabilidade social para apoiar iniciativas que reúnem lideranças empresariais e fomentam o debate, envolvendo a gestão e a valorização das pessoas”, avalia.

O que você faz para Viver Bem? Esta é a questão em destaque na parede interativa no espaço da Unimed Porto Alegre, aberta para receber respostas dos congressistas. As opções para participar incluem: Atividade Física, Alimentação Saudável, Sono Regulado ou, como outra alternativa, é possível responder que ainda Vai Começar. “Trata-se de uma proposta conectada com o Viver Bem Juntos, nosso modelo de cuidado para aumentar a entrega de valor aos clientes. Com mapeamento focado em entender hábitos, perfis e necessidades, buscamos garantir ainda mais eficiência e qualidade nos atendimentos e estar presente em toda a jornada de saúde de cada pessoa”, explica o CEO da Unimed Porto Alegre, Leandro Firme.

O estande também tem um ambiente disponível para networking e conexões, que oferece suco natural e café. Totens detalham como utilizar todas as facilidades do aplicativo da Unimed Porto Alegre, além de equipe de relacionamento preparada para apresentar modalidades de planos de saúde e, especialmente, o programa Viver Bem Juntos.

A participação se completa com palestras na Arena da Expocongregarh. Nesta quinta-feira (26), às 15h30, a apresentação Viver Bem Juntos: uma nova forma de pensar a saúde será comandada por Ana Carolina Steinmetz Campos e Thieize Bastiani Zapata, respectivamente gerente e coordenadora do programa Viver Bem na cooperativa médica. Já na sexta-feira (27), às 9h10, o tema ESG: Liderança e Geração de Valor Reputacional será abordado pelo gerente Executivo de Relações Institucionais da Unimed Porto Alegre, Gerson Silva.

Informações, ingressos e programação do Congregarh 2024 podem ser obtidos no site.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/unimed-viver-bem-juntos-congregarh-2024/

Unimed Porto Alegre divulga as iniciativas do Viver Bem Juntos no Congregarh 2024

2024-09-26