Por Redação O Sul | 18 de julho de 2022

As convenções oficializarão as candidaturas a presidente, governador, senador e deputado federal, estadual e distrital Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil As convenções oficializarão as candidaturas a presidente, governador, senador e deputado federal, estadual e distrital. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A partir desta quarta-feira (20), os partidos políticos podem realizar as suas convenções para oficializar as candidaturas para as eleições deste ano. Os encontros devem ocorrer até 5 de agosto, conforme o calendário estabelecido pela legislação eleitoral.

Ciro Gomes (PDT) será o primeiro a lançar a sua candidatura à Presidência da República. A convenção nacional do PDT ocorrerá no primeiro dia do prazo, em Brasília.

Na sequência, oficializará a candidatura o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O evento está previsto para ocorrer em São Paulo, na quinta-feira (21).

Depois, devem formalizar as suas candidaturas André Janones (Avante) e Jair Bolsonaro (PL). Os eventos ocorrerão no sábado (23), em Belo Horizonte (MG), e no domingo (24), no Rio de Janeiro.

As convenções podem ser presenciais, virtuais ou híbridas. Os eventos das federações, que são a união de dois ou mais partidos por um período mínimo de quatros anos, devem ocorrer de maneira unificada.

