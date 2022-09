Acontece Cooperativa Uniprime inaugura primeira agência em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2022

Espaço está localizado na Av. Carlos Gomes, nº 151. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A cooperativa de crédito Uniprime Pioneira inaugurou, na noite desta quinta-feira (22), sua primeira agência na capital gaúcha. Com conceito prime, o espaço foi preparado para receber cooperados com conforto, segurança e exclusividade, na Av. Carlos Gomes, nº 151, sala 2, no térreo do Condomínio Antares Center. A diretoria da entidade recepcionou autoridades e colaboradores em um evento no local, que marcou a abertura oficial da agência.

“Nossa origem tem tudo a ver com o Rio Grande do Sul. Fomos inspirados por uma experiência gaúcha, em Casca, onde surgiu uma primeira cooperativa de crédito para atender a Unimed local, que era a cooperativa de trabalho médico. Levamos esse modelo para o Paraná, inicialmente, onde conquistamos a classe médica. Depois, recebemos autorização do Banco Central para atuar com todas as profissões da área da saúde e fizemos a abertura do nosso quadro social para todos os setores. Hoje, a Uniprime Pioneira atua com pessoas físicas e jurídicas, com expertise para atender qualquer segmento”, contou o Dr. Orley Campagnolo, presidente da cooperativa e diretor-presidente da Uniprime Central Nacional.

Há 10 meses presente no Rio Grande do Sul, a Uniprime Pioneira abriu sua primeira agência no estado em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A cooperativa existe há 26 anos e possui outras 12 agências, com presença também em Santa Catarina e no Mato Grosso do Sul. Atualmente, possui mais de 10,5 mil cooperados no Brasil, 134 colaboradores e alcançou meio bilhão de reais em ativos. Além de Porto Alegre, o plano de expansão para a região Sul inclui ainda uma nova agência em Balneário Camboriú (SC).

