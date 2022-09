Economia Ouro caiu 20% desde março apesar de ser porto seguro em meio a crises

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2022

O banco central norte-americano vem aumentando os juros, o que afeta diretamente o ouro. Foto: Reprodução O banco central norte-americano vem aumentando os juros, o que afeta diretamente o ouro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Deveria ser o momento perfeito para possuir ouro. O metal amarelo historicamente se recupera quando a inflação está alta, já que é um investimento físico que pode servir como reserva de valor.

Geralmente também é um ativo firme e favorito durante períodos de incerteza geopolítica, visto como um porto seguro.

Mas os preços do ouro não subiram. Na verdade, eles caíram quase 20% em relação ao recente pico de março. Isso coloca o ouro à beira de um mercado em baixa.

“Os investidores não têm muito apetite para manter o ouro no ambiente atual”, disse Warren Patterson, chefe de estratégia de commodities do ING.

Os preços do ouro dispararam no início de março, à medida que aumentavam os temores sobre as consequências da invasão da Ucrânia pela Rússia. Desde então, no entanto, outras dinâmicas de mercado vieram à tona.

Chamam isso de “efeito Fed”. O banco central norte-americano tem aumentado agressivamente as taxas de juros em uma tentativa de reduzir a inflação, que permanece teimosamente alta, especialmente porque a guerra na Ucrânia reforça os preços de alimentos e energia.

O Federal Reserve aumentou as taxas na quarta-feira em três quartos de ponto percentual pela terceira reunião consecutiva, um movimento sem precedentes. Também sinalizou que altas significativas podem estar na mesa em novembro e dezembro.

Essa ação empurrou o dólar americano para uma nova alta de duas décadas. O dólar subiu 16% em relação a uma cesta das principais moedas até agora este ano, um grande aumento. Esses movimentos têm prejudicado as ações. Mas eles também estão afetando o ouro.

Isso ocorre em parte porque as transações de commodities, incluindo ouro e outros metais preciosos, geralmente acontecem em dólares. Uma moeda mais forte torna mais caro para os investidores estrangeiros comprarem e pode reduzir a demanda, empurrando os preços para baixo.

Outro fator é o efeito do duro ciclo de alta do Fed sobre os títulos do governo dos EUA. Os rendimentos desses títulos, que se movem em preços opostos, aumentaram à medida que o Fed apertou a política. O rendimento do título de referência do Tesouro dos EUA de 10 anos ficou em 3,77%, acima dos cerca de 1,5% no início do ano.

O ouro também concorre com títulos do governo como um investimento seguro. E quando os investidores podem obter melhores retornos sobre o último, o primeiro parece muito menos atraente.

Patterson colocou desta forma: “Se você está aumentando as taxas de juros, o que você prefere segurar, ouro ou algo que vai lhe fornecer rendimento?”

Esta semana deixou claro que os bancos centrais não planejam mudar de rumo tão cedo, apresentando como prioridade a tarefa de controlar a inflação.

Depois que o Fed anunciou seu último aumento de juros, outros o seguiram. O Banco da Inglaterra empurrou as taxas no Reino Unido para seu nível mais alto desde 2008. Suécia, Indonésia, Vietnã, Noruega e Suíça também subiram.

