Rio Grande do Sul Coordenadorias Regionais de Educação do Rio Grande do Sul recebem veículos novos

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2023

Lote com 24 automóveis Chevrolet Spin foi obtido mediante aluguel, com custos mais baixos ao governo gaúcho. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini)

Um ato simbólico em Porto Alegre nesta quarta-feira (11) marcou a entrega, pelo governo gaúcho, de um novo lote de veículos para a Secretaria Estadual de Educação (Seduc). São 24 automóveis Chevrolet Spin para utilização por 15 das 39 Coordenadorias Regionais do órgão. Para o mês que vem, está previstos mais 17 carros para outras unidades.

“Até o fim de fevereiro, serão 41 novos veículos locados, com investimento anual de R$ 1,2 milhão”, ressaltou o Palácio Piratini. “Cada coordenadoria receberá ao menos duas Spin”.

Os novos veículos foram alugados, modalidade de negócio justificada pelo governo gaúcho como uma forma de garantir carros novos, com seguro e revisões obrigatórias encaminhados pela locadora.

Além disso, o modelo escolhido tem maior capacidade de carga, apresentando menores custos de combustível e manutenção, em um comparativo com os utilizados atualmente pelas coordenadorias.

Coordenadorias contempladas

– 1ª CRE – Porto Alegre – 2 veículos.

– 2ª CRE – São Leopoldo – 1 veículo.

– 6ª CRE – Santa Cruz do Sul – 2 veículos.

– 7ª CRE – Passo Fundo – 1 veículo.

– 9ª CRE – Cruz Alta – 2 veículos.

– 11ª CRE – Osório – 1 veículo.

– 12ª CRE – Guaíba – 2 veículos.

– 16ª CRE – Bento Gonçalves – 1 veículo.

– 18ª CRE – Rio Grande – 2 veículos.

– 19ª CRE – Santana do Livramento – 2 veículos.

– 24ª CRE – Cachoeira do Sul – 1 veículo.

– 27ª CRE – Canoas – 1 veículo.

– 28ª CRE – Gravataí – 2 veículos.

– 36ª CRE – Ijuí – 2 veículos.

– 39ª CRE – Carazinho – 2 veículos.

Com a palavra…

Governador Eduardo Leite: “Essa ação, assim como outras entregas recentes, colabora para melhorar as condições de trabalho. Queremos que os coordenadores circulem mais ainda e saibam na ponta-da-língua a situação de cada escola de sua região. Faremos obras necessárias e garantir que os 2.300 colégios estaduais estejam em boas condições”.

Secretária Raquel Teixeira: “O objetivo desse investimento na frota é otimizar o exercício das funções administrativas das CREs com as escolas e as comunidades escolares gaúchas. “É um investimento de apoio às estruturas das CREs. Todas terão veículos novos, mais seguros, para o transporte das pessoas que ajudam a colocar em prática nosso plano de educação”.

Titular da 36ª Coordenadoria Regional de Educação (Ijuí), Eveline de Souza Éberle: “Estamos muito felizes. Esses novos carros significam que estaremos mais próximo das escolas, das outras coordenadorias, universidades e da própria comunidade. Nosso 2023 começa diferente”.

(Marcello Campos)

