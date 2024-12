Porto Alegre Copa Airlines celebra a retomada dos voos internacionais no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2024

Voo vindo da Cidade do Panamá marcou a retomada dos viagens internacionais no Salgado Filho Foto: Divulgação/Fraport

A Copa Airlines celebrou na quinta-feira (19), em um evento para convidados, imprensa e funcionários da companhia aérea, a retomada dos voos internacionais no aeroporto Salgado Filho.

Após passar mais de sete meses fechado devido à enchente histórica de maio, as viagens internacionais no terminal foram retomadas na noite de quarta-feira (18). Às 23h57min, um avião da Copa Airlines pouso no local, marcando a reabertura total do aeroporto. Depois, a aeronave retornou para a Cidade do Panamá.

Neste primeiro momento, serão realizados quatro voos semanais da companhia aérea entre o Panamá e Porto Alegre, anunciaram representantes da empresa.

