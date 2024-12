Política Direita não quer pagar impostos e esquerda não quer conter gastos, diz ministro da Fazenda

20 de dezembro de 2024

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira (20) que o discurso da pasta econômica “desagrada” a esquerda e a direita. Durante a tramitação do pacote fiscal no Congresso Nacional, partidos da base do governo, como o Psol, votaram contra a urgência da votação das medidas fiscais.

“Eu sei que esse discurso desagrada à esquerda e à direita. Um lado não quer contenção de gastos e outro não quer pagar imposto. Fica difícil. Direita não quer pagar os impostos. Esquerda não quer conter gastos. Como fecha as contas?”, afirmou Haddad.

Em relação ao voto contrário do deputado federal Guilherme Boulos (Psol), o ministro disse que não iria comentar a posição individual. Afirmou que está “feliz” com o que foi aprovado no Congresso Nacional.

