Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2024

No jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, torcedores corinthianos simularam gestos de natação em direção à torcida do Grêmio Foto: Reprodução/Redes Sociais No jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, torcedores corinthianos simularam gestos de natação em direção à torcida do Grêmio (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

O Corinthians foi denunciado pela Procuradoria do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) após imagens mostrarem torcedores do clube simulando gestos de natação em direção à torcida do Grêmio. A denúncia, protocolada na quinta-feira (8), aponta “clara alusão” às fortes enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio, deixando 182 mortos.

O fato ocorreu durante o empate em 0 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 31 de julho.

A Procuradoria do STJD também denunciou cantos homofóbicos entoados pela torcida corinthiana, com os dizeres: “Arerê, gaúcho dá o ** e fala tchê”.

Após os atos, o Corinthians condenou a atitude dos torcedores, mas não revelou se irá punir os envolvidos. “O Sport Club Corinthians Paulista tomou conhecimento das imagens de torcedores fazendo gestos contra a torcida visitante em alusão à tragédia que ocorreu no Rio Grande do Sul no último mês de maio. O Corinthians repudia veementemente a conduta dos torcedores e ressalta o apoio às vítimas das enchentes no Sul, aos torcedores gremistas e todo o povo gaúcho que sofreu e ainda sofre com as consequências do ocorrido. Esse tipo de atitude contradiz todas as ações tomadas pelo Corinthians no apoio e na solidariedade ao povo gaúcho”, afirmou o time paulista.

No dia 1º de agosto, o Grêmio divulgou uma nota oficial repudiando as atitudes e afirmou que irá “tomar as medidas cabíveis para que os atos sejam devidamente apurados pelas autoridades competentes”.

“O Grêmio lamenta profundamente o episódio protagonizado por torcedores do Corinthians no jogo na Neo Química Arena, em SP. Imagens mostram que, durante a partida, indivíduos fizeram gestos alusivos à enchente no RS para xingar os torcedores gremistas que estavam na área reservada para a torcida visitante. O Grêmio repudia qualquer ato de desrespeito à tragédia que assolou o RS, a sua gente, e fez vítimas em todas as regiões do Estado. O Grêmio vai tomar as medidas cabíveis para que os atos sejam devidamente apurados pelas autoridades competentes. Por último, o Grêmio reconhece o esforço feito pelos verdadeiros torcedores corinthianos, que enviaram doações para ajudar a população do RS durante a enchente e relembra o agradecimento à instituição SC Corinthians Paulista, que, no mesmo período, cedeu suas estruturas para o treinamento da nossa equipe”, dizia a nota gremista.

Confira a íntegra da denúncia protocolada pela Procuradoria do STJD:

“Na partida entre Grêmio/RS e Sport Clube Corinthians/SP, ocorrida na quarta-feira, dia 31/07/2024, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, um grupo de torcedores da equipe mandante, localizados no setor leste inferior da Neo Química Arena, fizeram gestos como se estivessem nadando em provocação aos adversários gaúchos. Um deles se direciona para os gremistas e fala: “vai chover”, apontando para o céu e fazendo sinais que remetem à chuva, fazendo clara alusão às enchentes que assolaram o Estado do Rio Grande do Sul no mês de maio. O abalo psíquico-emocional não se restringiu aos torcedores do Grêmio, que presenciaram tal comportamento num ambiente familiar em que buscavam o entretenimento futebolístico, talvez até para esquecer, ainda que por 90 minutos, a tragédia climática que acometeu seu povo; foi além, remexendo na dor ainda não curada de uma população afetada pela perda de bens, vidas e sonhos na maior catástrofe climática da sua história.”

