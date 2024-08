Grêmio Braithwaite pode estrear pelo Grêmio neste sábado, contra o Cuiabá

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2024

Braithwaite chegou ao Grêmio em boas condições físicas, conforme análise do clube. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Martin Braithwaite está apto a estrear pelo Grêmio. O atacante dinamarquês foi regularizado na CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e pode atuar contra o Cuiabá, neste sábado (10), pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor deve preservar alguns titulares no duelo na Arena Pantanal, dividindo o foco com o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Fluminense, marcado para a próxima terça-feira (13).

Braithwaite teve a inscrição confirmada pela CBF no BID (Boletim Informativo Diário). O registro ocorreu ainda no dia 2 deste mês, mas o atacante não foi relacionado para o jogo contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba.

Apesar disso, o dinamarquês estava com o elenco gremista na capital paranaense desde o último fim de semana, pois o Grêmio teve dois compromissos seguidos em Curitiba e permaneceu na cidade. Braithwaite tem treinado normalmente com o Tricolor, estando em plenas condições físicas.

Parte da delegação gremista permanece em Curitiba, pois na próxima semana a equipe receberá o Fluminense, no Couto Pereira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O Tricolor decidiu dividir o elenco em dois, com um grupo no Paraná e outro no Mato Grosso para enfrentar o Cuiabá neste sábado (10), às 19h, na Arena Pantanal. Na luta contra o rebaixamento, o Grêmio tem quatro pontos a mais do que o Cuiabá (21 a 17), penúltimo colocado na tabela do Brasileirão.

O cenário abre caminho para a estreia de Braithwaite. Além de ter condições físicas e legais, o atacante não sofre com o desgaste da sequência de jogos. A última aparição do dinamarquês foi em 23 de junho, na partida que deu o acesso ao Espanyol à primeira divisão da liga espanhola. Braithwaite chegou ao Grêmio em boas condições físicas, conforme análise do clube sobre os resultados dos testes realizados com o jogador. O dinamarquês treina com o restante da equipe desde o dia 1º de agosto, quando o grupo retornou para atividades no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, após um período fora da capital gaúcha.

