O departamento de futebol do Inter reconhece a urgência para contratar um novo lateral e acelera os movimentos à procura de reforços para suprir as saídas de Bustos e Hugo Mallo. O clube monitora opções que se encaixem no perfil e na realidade financeira. O ingresso de receitas ajudará nas negociações.

O Inter recebeu US$ 3,8 milhões (R$ 21,4 milhões) por Bustos. O argentino era titular absoluto da posição desde que chegou ao Beira-Rio, em fevereiro de 2022. Neste ano, Bustos disputou 36 dos 42 jogos do Inter, marcando um gol e dando três assistências – a última no empate com o Palmeiras, no último domingo (4).

O espanhol Hugo Mallo foi liberado cerca de um mês antes do fim do contrato e retornou para a Europa, onde acertou com o Aris, da Grécia. Fez 11 jogos na temporada, oito como titular, e um gol. O Inter está desfalcado de pelo menos um lateral direito há 30 dias.

Igor Gomes é o mais cotado para preencher a vaga. Atuar no setor não é uma novidade para o jogador de 23 anos desde que foi contratado junto ao Barcelona, em 2022. Igor Gomes jogou na lateral nos confrontos recentes contra Criciúma, Fluminense e Botafogo. No Maracanã, ainda com Eduardo Coudet no comando técnico, o jogador apareceu à frente e marcou da entrada da área, sem chances para o goleiro Fábio. Igor Gomes tem 22 jogos no ano, somando dois gols e uma assistência.

Se Igor for o escolhido por Roger Machado para ocupar a lateral de forma provisória, o Inter não terá zagueiros do grupo principal no banco de reservas neste domingo (11). Vitão e Robert Renan seriam os titulares. Mercado se recupera de pubalgia e Fernando, que já foi improvisado na posição, continua fora. Vitão ainda tem chance de ser negociado com o Betis, da Espanha, o que colocaria Igor Gomes no centro da defesa.