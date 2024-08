Grêmio Grêmio confirma transferência de Everton Galdino para clube japonês

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2024

Galdino chega ao FC Tokyo com contrato de empréstimo até o dia 31 de dezembro Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Galdino chega ao FC Tokyo com contrato de empréstimo até o dia 31 de dezembro. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Grêmio publicou, na noite de quinta-feira (8), uma nota confirmando a transferência do atacante Everton Galdino para o FC Tokyo, do Japão. Há cerca de duas semanas, as partes trocavam as documentações e tratavam dos últimos processos burocráticos para fazer o anúncio, conforme publicou o jornal O Sul. Na época, tratava-se de uma possível venda do atacante ao clube japonês.

Galdino chega ao FC Tokyo com contrato de empréstimo até o dia 31 de dezembro. O técnico gremista Renato Portaluppi já havia se despedido do atleta em suas redes sociais. Na nova equipe, o atacante utilizará a camisa de número 98.

“Gostaríamos de informar que foi decidido que Everton Gaudino do Grêmio FBPA (Brasil) se juntará ao FC Tokyo por empréstimo. O período do contrato é até 31 de dezembro de 2024”, publicou o clube japonês nas redes sociais.

Galdino chegou ao Grêmio por empréstimo em 2023 e atuou em 72 jogos, marcando 12 gols. Após o vice-campeonato do Tricolor no Brasileirão, o jogador foi comprado pelo clube junto ao Tombense, de Minas Gerais, por R$ 1,5 milhão. Na atual temporada, Galdino disputou 30 jogos e marcou apenas três gols.

O atacante vinha perdendo espaço no elenco tricolor e era alvo de críticas da torcida. As chegadas do chileno Alexander Aravena, do uruguaio Matías Arezo e do dinamarquês Martin Braithwaite acentuaram essa realidade.

Outro ponto que facilitou a negociação do Grêmio com o FC Tokyo é a necessidade do Tricolor em vender ou emprestar atletas.

Confira a nota oficial do Grêmio:

“O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica oficialmente que negociou o empréstimo até o fim do ano do atacante Everton Galdino para o FC Tokyo, do Japão, com a compra em definitivo dos direitos econômicos e federativos ao final do vínculo. O atleta realizou 72 jogos com a camisa do Tricolor anotando 12 gols. O Clube agradece a dedicação com que o jogador sempre defendeu nossas cores e deseja muito êxito na sequência da sua carreira.”

