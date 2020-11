Grêmio Copa do Brasil: Grêmio vence o Cuiabá por 2 a 1, fora de casa

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 11 de novembro de 2020

O Grêmio viajou até o Mato Grosso para enfrentar o Cuiabá, pelas quartas de final da Copa do Brasil, na Arena Pantanal. O tricolor vai em busca de sua sexta taça na competição enquanto o time mato-grossense tentava o triunfo do primeiro título da copa.

PRIMEIRO TEMPO

E as duas equipes iniciaram a partida um pouco travadas, os 5 minutos inicias tentavam se conhecer e entender o estilo de jogo. Mas foi só o Grêmio entender que o placar foi aberto rapidamente, Diego Souza aproveitou belo cruzamento de Victor Ferraz, sobiu mais que Kunde, e mandou para o fundo rede de João Carlos. Grêmio saiu na frente na Arena Pantanal.

Aos 12 minutos, o Cuiabá fez boa trama no ataque. A bola chegou nos pés de Elvis, que cruzou para área. Maxwell sobiu mais que Geromel, mas a cabeçada saiu sem perigo para Vanderlei.

E não demorou muito para que o gol adversário saísse, aos 20 minutos Willians Santana aproveitou cruzamento de Hayner, sobiu livre no meio da defesa gremista e testou firme para o gol. A bola foi no ângulo, sem chances para Vanderlei. Cuiabá chegou ao empate.

Aos 39, penâlti para o Grêmio! Anderson Conceição chegou de carrinho e derrubaou Pepê dentro da grande área. O árbitro bem posicionado assinalou pênalti. O Grêmio tinha a chance de passar à frente do placar novamente. Jean Pyerre na bola.

Ademais, o garoto da base não deixou barato, Jean Pyerre bateu forte, no canto esquerdo alto. João Carlos foi para o outro lado e nada encontrou. Segundo do Tricolor.

O primeiro tempo se encerrava, e o Grêmio ia passando na frente no placar.

SEGUNDO TEMPO

A segunda etapa mostrou um pouco de insegurança defensiva do tricolor, com o Cuiabá tendo mais chances que o time gaúcho. Aos 10 minutos, Yago cruzou, Willians Santana finalizou de cabeça, e Vanderlei fez defesa fundamental. Na sobra, a bola seguiu viva na área, Maxwell mandou na trave e no fim Elvis finalizou em cima de Geromel. Por pouco o Cuiabá não empatou o jogo.

Logo em seguida, aos 11, Elvis avançou sem marcação, arriscou de fora da área e quase empatou o jogo. A bola saiu pro cima do gol de Vanderlei.

Entretanto, aos 22, o Grêmio respondeu, Matheus Henrique e Jean Pyerre envolveram a defesa do Cuiabá na base dos toques rápidos. Jean Pyerre arriscou de fora mas João Carlos defendeu. 27 minutos e o tricolor avançou novamente, Thaciano recebeu na entrada da área, arriscou e João Carlos fez a defesa, dando rebote para longe da área.

Com o final do jogo se aproximando, a equipe gremista teve mais uma chegada. Cortez chegou inteira na esquerda e cruzou na medida para Thaciano, que cabeceiou para fora. O Grêmio perdeu a chance de matar o jogo.

O jogo se encerrou e o Grêmio venceu por 2 a 1.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

