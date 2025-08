Inter Copa do Brasil: Inter encerra preparação para duelo decisivo contra o Fluminense

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2025

Partida está marcada para esta quarta-feira às 21h30 Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter concluiu na manhã desta terça-feira (5) os últimos ajustes antes de embarcar para o Rio de Janeiro, onde enfrentará o Fluminense em um duelo decisivo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida está marcada para esta quarta-feira (6), às 21h30, no Maracanã, e vale vaga nas quartas de final da competição.

No CT Parque Gigante, a comissão técnica liderada por Roger Machado comandou um treinamento fechado, com foco total na parte técnica e tática. A atividade foi marcada por intensidade e concentração, refletindo o clima de decisão que envolve o elenco colorado. O trabalho priorizou correções estratégicas, simulações de jogo e reforço do modelo de marcação e transição ofensiva, visando surpreender o adversário fora de casa.

A delegação colorada embarcou para a capital carioca no início da tarde, levando na bagagem não apenas a esperança de classificação, mas também a responsabilidade de representar a torcida em um dos palcos mais emblemáticos do futebol brasileiro. O Inter precisa reverter o placar de 2 a 1 sofrido no jogo de ida, no Beira-Rio. Uma vitória por dois gols de diferença garante a vaga direta; caso vença por um gol, a decisão será nos pênaltis.

O Fluminense, por sua vez, chega embalado pela vantagem conquistada em Porto Alegre, mas sabe que terá pela frente um adversário tradicional, acostumado a grandes decisões e que promete lutar até o fim. O Colorado aposta na força coletiva, na experiência de seus líderes e na entrega dos jovens talentos para buscar a virada.

