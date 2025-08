Rio Grande do Sul Governo gaúcho prorroga inscrições de concurso para professores da rede estadual

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2025

O prazo de inscrições para o concurso público de professores da rede estadual do Rio Grande do Sul foi prorrogado até a próxima quinta-feira (7). Organizado pela Secretaria da Educação (Seduc), o processo seletivo oferece mais de 6 mil vagas para atuação em diversas regiões do estado. As provas estão marcadas para o dia 28 de setembro.

As oportunidades abrangem diferentes áreas da Educação Básica, com destaque para as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Língua Inglesa, Educação Física, Artes, Sociologia, Filosofia, Química, Física, História, Geografia, Ensino Religioso, Biologia, além de vagas para Educação Profissional e Técnica, Educação Indígena e Educação Especial. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD), indígenas, negros e pessoas trans.

O concurso integra a política educacional do governo estadual, que considera a área prioritária. Segundo o governador Eduardo Leite, a iniciativa busca reforçar o quadro de docentes, com o objetivo de garantir um futuro melhor para estudantes, professores e para a sociedade.

A seleção será composta por uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 60 questões de múltipla escolha. O exame será dividido em dois blocos: um com temas gerais, comuns a todos os candidatos (Conhecimentos Pedagógicos, Língua Portuguesa e Legislação da Educação), e outro com conteúdos específicos, conforme a área escolhida.

As provas serão aplicadas nas sedes das 30 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), incluindo municípios como Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, Passo Fundo, Santa Maria, Uruguaiana, Erechim, Bagé, entre outros. A lista completa está disponível no edital.

Candidatos que atingirem a nota de corte terão suas redações corrigidas. Em seguida, haverá a etapa de prova de títulos, que servirá como critério adicional de pontuação. Professores interessados em atuar em comunidades indígenas Guarani e Kaingang passarão por avaliações específicas.

O resultado final será homologado pela Seduc e divulgado no Diário Oficial do Estado e no site da banca organizadora.

