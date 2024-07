Inter Copa do Brasil: Inter inicia preparação para enfrentar o Juventude nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Enner Valencia volta a treinar no Inter após eliminação do Equador da Copa América Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional Enner Valencia volta a treinar no Inter após eliminação do Equador da Copa América (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A semana do Inter teve início na tarde desta segunda-feira (8), no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. O Colorado se prepara para os dois confrontos decisivos que tem pela frente contra o Juventude, válidos pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo de ida acontece nesta quarta-feira (10), às 19h, no estádio Beira-Rio. O duelo de volta está marcado para sábado (13), às 16h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

A grande novidade no treino desta segunda foi a volta de Enner Valencia. O atacante retornou ao Inter após a eliminação do Equador da Copa América e se junta ao resto elenco na preparação para a próxima partida.

Os jogadores que iniciaram o confronto contra o Vasco, no domingo (7), fizeram atividades físicas e regenerativas no CT, enquanto o restante do elenco trabalhou com bola no gramado, dando início à preparação para o jogo contra o Ju.

O técnico Eduardo Coudet e a comissão realizam, ainda nesta terça-feira (9), ajustes no time que entrará em campo na quarta.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/copa-do-brasil-inter-inicia-preparacao-para-enfrentar-o-juventude-nesta-quarta-feira/

Copa do Brasil: Inter inicia preparação para enfrentar o Juventude nesta quarta-feira

2024-07-09