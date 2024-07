Porto Alegre Vacinação contra HPV é ampliada para público específico em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2024

A ampliação do público foi definida pelo Ministério da Saúde e vale em todo o Brasil. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil A ampliação do público foi definida pelo Ministério da Saúde e vale em todo o Brasil. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A oferta da vacinação contra o papilomavírus humano (HPV) está ampliada em Porto Alegre para pessoas com idade entre 15 anos e 45 anos que fazem uso da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP). A vacina HPV quadrivalente (HPV4) confere proteção contra os tipos 6, 11, 16 e 18, prevenindo as principais complicações do HPV, e está disponível na rede municipal de saúde, em todas as unidades de saúde.

O usuário de PrEP poderá se vacinar contra o HPV em qualquer sala de vacina pública, desde que apresente qualquer tipo de comprovação de que faz a profilaxia (formulário de prescrição do imunizante, prescrição de PrEP, cartão de seguimento, medicamento, etc.).

Grupos com recomendação de receber a imunização:

– Crianças e adolescentes com idade entre 9 e 14 anos: dose única.

– Indivíduos imunocomprometidos de 9 a 45 anos (pessoas vivendo com HIV e Aids, pacientes oncológicos e transplantados): três doses independentemente da idade.

– Pessoas de 15 a 45 anos de idade imunocompetentes vítimas de violência sexual: esquema de duas doses para os de 9 a 14 anos e três doses para os de 15 a 45 anos.

A ampliação do público foi definida pelo Ministério da Saúde e vale em todo o Brasil.

2024-07-09