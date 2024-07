Porto Alegre Detran gaúcho emite segunda via da CNH gratuita em mutirão no Mercado Público de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2024

O mutirão do Mercado Público é uma iniciativa da Defensoria Pública do RS. Foto: Divulgação/Secom O mutirão do Mercado Público é uma iniciativa da Defensoria Pública do RS. (Foto: Divulgação/Secom) Foto: Divulgação/Secom

O DetranRS participa, nesta terça (9) e quarta-feira (10) de mais um mutirão de atendimento à população afetada pelas chuvas, desta vez no Mercado Público de Porto Alegre. O guichê da autarquia funcionará das 10h às 17h, com emissão gratuita da segunda via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para os atingidos pelas enchentes.

O mutirão do Mercado Público é uma iniciativa da Defensoria Pública do RS, que oferecerá orientação jurídica, além de atendimentos de diversos órgãos.

Segunda via

Para solicitar a segunda via do documento, o condutor com CNH válida precisa somente informar o número do CPF. A identificação será realizada por meio de biometria.

Também será possível alterar número de celular ou e-mail, quando necessário, permitindo gerar e acessar a CNH digital no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). O documento digital tem a mesma validade jurídica do documento físico.

O serviço de segunda via gratuita da CNH para os atingidos pelas enchentes também está disponível nos 264 Centros de Formação de Condutores do Estado.

2024-07-09