Inter Divulgado esquema de trânsito para duelo entre Inter e Juventude no Beira-Rio pela Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2024

Abertura dos portões está marcada para as 17h Foto: Alex Rocha/PMPA Abertura dos portões está marcada para as 17h (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa o esquema especial de trânsito e transporte para o jogo entre Inter e Juventude, pela Copa do Brasil, que ocorre nesta quarta-feira (10), às 19h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A abertura dos portões está marcada para as 17h.

Uma linha especial de ônibus e duas de lotação começam a circular a partir das 16h e 17h, respectivamente. Além disso, mais de 20 linhas regulares do transporte coletivo, entre lotações e ônibus, atendem a região do Beira-Rio pelo corredor da avenida Padre Cacique.

Ônibus F993 Futebol – Seis veículos sairão do Largo Glênio Peres, no Centro, em direção ao estádio, com a primeira viagem às 16h. Após a partida, cinco veículos partirão da rua Nestor Ludwig e irão desembarcar no Largo Glênio Peres.

Lotação – A partir das 17h, a linha 10.4 – Ipanema sai da Rua Marechal Floriano Peixoto, no Centro, em direção ao Beira-Rio. A linha também parte no sentido bairro-Centro, da Rua Oddone Marsiaj, no bairro Hípica.

Saída – Após o jogo, com embarque na rua Nestor Ludwig, a linha 10.4 – Ipanema segue até o bairro Hípica. A linha 10.6 – Restinga também será opção para os torcedores após a partida, com desembarque final na rua Alberto Hoffmann, junto ao Hospital Restinga. Além disso, mais quatro linhas de lotação atendem o Beira-Rio pela avenida Padre Cacique.

Trânsito – A partir das 14h, os agentes da EPTC orientam a circulação nas imediações do estádio para garantir a segurança viária e minimizar os impactos no trânsito. A partir das 19h30min será bloqueada a avenida Edvaldo Pereira Paiva, a partir da Rótula das Cuias, em razão da inversão de sentido promovida na avenida que, ao final do jogo, passa a ter fluxo apenas em direção ao Centro para facilitar a saída dos torcedores.

