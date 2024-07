Principal torcida organizada do Grêmio, a Geral foi representada por oito líderes que se reuniram com Guerra. A reunião aconteceu no gabinete da presidência, na Arena. Conforme a postagem no perfil oficial da Geral no Instagram, o intuito do encontro com o presidente do clube foi entender o que a direção gremista pensa sobre a fase ruim do Grêmio no Brasileiro. Atualmente, o Tricolor é o 18º na tabela, com apenas 11 pontos.

Depois de perder para o Juventude no domingo (7), o técnico Renato Portaluppi afirmou que foi respaldado pelo departamento de futebol do Grêmio ao tentar conversar sobre seu futuro no comando da equipe. Nenhum dirigente gremista concedeu entrevistas após a partida.