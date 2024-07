Grêmio Grêmio perde para o Juventude por 3 a 0 e continua na zona de rebaixamento do Brasileirão

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2024

A partida foi disputada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha Foto: Fernando Alves/E.C Juventude Tricolor gaúcho enfrentará o Cruzeiro na quarta-feira. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Fernando Alves/E.C Juventude

Em jogo disputado na tarde desse domingo (7) no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (Serra Gaúcha), o Grêmio perdeu de 3 a 0 para Juventude, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado mantém o Tricolor na zona de rebaixamento (11 pontos). Na quarta-feira (10), a equipe do técnico Renato Portaluppi receberá o Cruzeiro no estádio Centenário, também em Caxias.

Para o duelo regional, Renato escalou o time com algumas novidades. O goleiro Rafael Cabral entrou no lugar de Marchesin, em mudança já anunciada pelo treinador. Na zaga, houve o retorno de Geromel, como capitão, e a entrada de Gustavo Martins. No meio, Dodi retornou junto a Villasanti, que estava com a Seleção Paraguaia.

A equipe da casa abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo, com Gilberto. Na frente da grande área, o centroavante recebeu a bola, girou sob a marcação e finalizou no cantinho, sem chances para o goleiro Rafael Cabral.

O Juventude marcou o segundo aos 31 minutos da etapa inicial, com João Lucas. Após cruzamento na área, Jean Carlos ficou com a sobra e tentou novo lançamento. A bola passou por todo mundo e ficou com Jadson, que cruzou. Na marca do pênalti, Geromel cortou mal, e João Lucas chegou finalizando para o fundo da rede.

Já o terceiro gol do time da Serra Gaúcha foi marcado por Erick Farias aos 37 minutos do segundo tempo, quando João Lucas recuperou a bola na linha de fundo e cruzou na medida na pequena área. Erick cabeceou para ampliar o placar.

Primeiro tempo

Foi o Grêmio que começou o jogo com mais presença no campo ofensivo, apesar de não criar chances claras. João Pedro chegou a acertar a trave em um chute de fora da área. Mas o Juventude passou a mostrar força. Gilberto perdeu uma chance de cabeça, mas depois marcou para o time da casa. Após erro na saída do Grêmio, o centroavante arriscou de fora da área e contou com falha de Rafael Cabral.

O Tricolor sentiu o gol, e o Juventude se manteve no ataque. Gilberto perdeu outra oportunidade antes de João Lucas aproveitar um corte errado de Geromel e ampliar o placar. Edenilson teve um gol milimetricamente anulado por impedimento, após revisão do VAR. Cristaldo, cara a cara, e Geromel ainda pararam no goleiro Gabriel.

Segundo tempo

Na etapa final, o Grêmio ficou mais com a posse de bola e tentou pressionar, mas sem criar oportunidades claras de gol.

O Juventude teve um gol anulado quando o placar estava 2 a 0. Com muita liberdade, Jean Carlos recebeu no meio de campo e passou para Erick Farias. O atacante arrancou entre os defensores e tocou na saída do goleiro Rafael Cabral. Porém, após revisão do árbitro de vídeo, o gol foi invalidado por falta em Éverton Galdino no início da jogada.

Depois que o time da casa marcou o terceiro gol, a torcida começou a gritar “olé”. Com a vitória, o Juventude chegou a 19 pontos e foi para a 11ª colocação. Já o Grêmio segue como 18º colocado, com 11 pontos, dentro da zona de rebaixamento.

Ficha técnica

– Juventude: Gabriel, João Lucas, Danilo Boza (Rodrigo Sam), Lucas Freitas, Alan Ruschel (Gabriel Inocêncio), Caíque, Jadson, Jean Carlos (Luis Mandaca), Lucas Barbosa (Ewerthon), Erick Farias e Gilberto (Gabriel Taliari). Técnico: Roger Machado.

– Grêmio: Rafael, João Pedro, Geromel (Du Queiroz), Gustavo Martins, Reinaldo, Dodi, Villasanti, Edenilson (Everton Galdino), Cristaldo, Pavón (Nathan Fernandes) e Gustavo Nunes (Alysson). Técnico: Renato Portaluppi.

– Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP), com assistência de Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP). VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC).

