Sessão Ordinária do Conselho Deliberativo ocorreu nesta segunda-feira (8), no Teatro da PUCRS Foto: Márcio Neves Sessão Ordinária do Conselho Deliberativo ocorreu nesta segunda-feira (8), no Teatro da PUCRS (Foto: Márcio Neves) Foto: Márcio Neves

O Grêmio aumentou suas receitas e reduziu o déficit em mais de R$ 30 milhões no primeiro semestre de 2024 em relação ao mesmo período no ano passado. Os números do balanço financeiro foram apresentados durante sessão Ordinária do Conselho Deliberativo ocorrida na noite dessa segunda-feira (8), no Teatro da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), tendo em vista a impossibilidade de utilizar o auditório da Arena, que segue em recuperação após a enchente de maio.

A reunião, que durou aproximadamente 4h30min, foi comandada pelo presidente do Conselho Alexandre Bugin, tendo à mesa principal as presenças do vice-presidente da Casa Roger Fischer; do presidente do Conselho de Administração Alberto Guerra; do CEO Márcio Pinto Ramos; do executivo de Controladoria Fabiano Wurdig; e do secretário Nilo Vladimir Lagoas.

Em sua primeira manifestação, Bugin enalteceu a organização e as iniciativas do Grêmio, dos conselheiros e dos movimentos políticos e ações em prol da comunidade no entorno da Arena. O presidente do Conselho também destacou que a gestão segue fazendo um trabalho junto ao poder público para melhorar e minimizar os problemas dos bairros vizinhos.

Na sequência, dentro da Ordem do Dia, os conselheiros examinaram os demonstrativos contábeis e financeiros do primeiro trimestre de 2024, expostos pelo CEO. Em relação ao mesmo período no ano passado, o Grêmio reduziu o déficit de R$ 80,1 milhões para R$ 49 milhões. Redução de aproximadamente 40% nas despesas. A diferença se deu pelo aumento das receitas que chegou a R$ 83 milhões, 50% a mais que em 2023. O resultado destacou o trabalho da gestão em busca de sustentabilidade, equilíbrio operacional e controle de custos.

A apresentação foi seguida pelos pareceres do Conselho Fiscal e da Comissão para Assuntos Econômico-Financeiros.

Na segunda parte, em convocação Extraordinária, com gráficos e números, Márcio Pinto Ramos fez a apresentação do relatório do Conselho de Administração demonstrando os impactos decorrentes das enchentes de maio e o planejamento das ações e medidas para as recuperações necessárias relacionadas às estruturas do Clube, da Arena e Futebol. Foi mostrado um vídeo produzido pela Grêmio TV com uma retrospectiva das ações de solidariedade encabeçadas pela instituição.

Na parte final da reunião, em atendimento ao requerimento subscrito por 64 conselheiros para essa sessão, foi feita uma explanação pelo Departamento de Futebol Profissional sobre a situação atual do desempenho esportivo. A aclaração foi feita pelo vice-presidente de Futebol Antônio Brum e pelo executivo da pasta Luís Vagner Vivian. Foi apresentada uma retrospectiva com resultados da gestão da temporada 2023 e do primeiro semestre de 2024. Aproveitando a oportunidade, os conselheiros tiraram dúvidas sobre ações do Departamento.

O Grêmio fez um agradecimento formal à PUCRS pela cedência do Teatro para a reunião, e o presidente do Conselho entregou uma camisa oficial do clube ao reitor da Universidade, Irmão Evilázio Teixeira.

Os números do primeiro trimestre de 2024 serão disponibilizados no Portal da Governança, no site oficial do Grêmio.

