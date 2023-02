Futebol Copa do Brasil pode dar mais de 91 milhões de reais ao vencedor

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A premiação dos finalistas representa um aumento de 17% em relação ao pago pela entidade em 2022. (Foto: Thais Magalhães/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Copa do Brasil ganhou um aumento substancial em sua premiação para a edição 2023. Em ofício enviado aos clubes, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) informou os novos valores para cada fase alcançada pelos participantes no torneio. Agora, o campeão pode receber até R$ 91,8 milhões – caso dispute todas as fases saindo do grupo I.

Com o fim da organização via ranking nacional de clubes, as faixas de premiação agora ficam divididas entre clubes da Série A (grupo I), Série B (grupo II) e Séries C, D e demais equipes (grupo III). Até a segunda fase, as equipes dos primeiros grupos faturam mais. A partir da terceira, a premiação é igualada.

A final aumentou em R$ 10 milhões sua premiação em relação ao ano passado, indo de R$ 60 milhões a R$ 70 milhões.

Confira os valores completos:

– 1ª fase: R$ 1,4 milhão (grupo I), R$ 1,25 milhão (grupo II) e R$ 750 mil (grupo III);

– 2ª fase: R$ 1,7 milhão (grupo I), R$ 1,4 milhão (grupo II) e R$ 900 mil (grupo III);

– 3ª fase: R$ 2,1 milhões;

– Oitavas de final: R$ 3,3 milhões;

– Quartas de final: R$ 4,3 milhões;

– Semifinal: R$ 9 milhões;

– Vice-campeão: R$ 30 milhões;

– Campeão: R$ 70 milhões.

Aumento

A premiação dos finalistas representa um aumento de 17% em relação ao pago pela entidade em 2022. Campeão da última edição, o Flamengo recebeu R$ 60 milhões, enquanto o Corinthians, vice-campeão, embolsou R$ 25 milhões.

“Os clubes serão sempre os protagonistas na minha gestão. Por isso, decidimos aumentar de uma forma global a premiação de todos os participantes. Teremos uma premiação recorde em todas as fases e isso é algo que chega para recompensar todo o investimento que os clubes têm realizado”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

“Além do seu caráter democrático, a Copa do Brasil é a única competição do calendário em formato mata-mata. Isso garante emoção do início ao fim ao torcedor”, acrescentou o presidente.

As cotas das demais fases também receberam acréscimo de até 20%. No ofício enviado pela CBF, nesta quarta-feira (01), às federações e aos clubes consta a tabela de cotas de premiação com os valores que as agremiações poderão receber em cada fase da disputa. As quantias a serem pagas para cada clube dependem diretamente do desempenho deles. As cotas serão distribuídas por cada avanço de fase, respeitando o grupo ao qual cada clube pertence. As informações são do jornal O Globo e da CBF.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/copa-do-brasil-pode-dar-mais-de-91-bilhoes-de-reais-ao-vencedor/

Copa do Brasil pode dar mais de 91 milhões de reais ao vencedor