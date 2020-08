O Rio Grande do Sul conta com três representantes nesta etapa da competição nacional: Juventude, Brasil de Pelotas e São José. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O Rio Grande do Sul conta com três representantes nesta etapa da competição nacional: Juventude, Brasil de Pelotas e São José.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou na noite de segunda-feira (10) as datas e horários das partidas de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Rio Grande do Sul conta com três representantes nesta etapa da competição nacional: Juventude, Brasil de Pelotas e São José.

O primeiro a entrar em campo será o Juventude. No dia 26 de agosto, às 16h, o grupo comandado pelo técnico Pintado decidirá a vaga à próxima fase contra o América-RN, na Arena das Dunas.

No dia seguinte, será a vez de Brasil de Pelotas e São José definirem os seus futuros.

Às 19h, o time de Pelotas enfrentará o Brusque-SC, no Augusto Bauer. E, às 21h30, a equipe de Porto Alegre receberá o Atlético-GO no Estádio Francisco Novelletto Neto.

Participantes da Copa Libertadores da América, Grêmio e Inter só ingressarão nas oitavas de final.

Confira as informações sobre os jogos dos gaúchos na Copa do Brasil:

11/3 – Juventude 1×1 América-RN – 19h15 – Alfredo Jaconi

26/8 – América-RN x Juventude – 16h – Arena das Dunas

12/3 – Brasil de Pelotas 0x1 Brusque-SC – 21h30 – Bento Freitas

27/8 – Brusque-SC x Brasil de Pelotas – 19h – Augusto Bauer

11/3 – Atlético-GO 2×0 São José – 21h30 – Estádio Olímpico

27/8 – São José x Atlético-GO – 21h30 – Francisco Novelletto Neto