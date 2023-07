Esporte Copa do Mundo Feminina: conheça as seleções favoritas ao título e as possíveis surpresas do torneio

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2023

A Seleção Brasileira busca o seu primeiro título mundial Foto: Thais Magalhães/CBF

A Copa do Mundo de Futebol Feminino começará no dia 20 deste mês na Austrália e Nova Zelândia. As seleções já desembarcaram na Oceania, onde finalizam a preparação para o torneio.

O Brasil sabe que o caminho para o título inédito não vai ser fácil. Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra, mais uma vez, chegam como as grandes favoritas.

Não faltam, porém, seleções com potencial para surpreender. O Brasil é uma delas. Além da Canarinho, Espanha e França podem atrapalhar o caminho das favoritas e levar a taça para casa. Conheça um pouco mais sobre as seleções que disputarão o Mundial:

Estados Unidos

A seleção dos Estados Unidos, número um do ranking da Fifa, outra vez é a favorita ao título. A equipe do técnico Vlatko Andonovski busca o pentacampeonato mundial e vem de duas taças consecutivas na Copa do Mundo.

As norte-americanas venceram a primeira edição do torneio, em 1991, depois em 1999, 2015 e 2019. Elas contam com um vice-campeonato (2011) e ficaram na terceira colocação três vezes (1995, 2003 e 2007).

O elenco conta com grandes nomes como Alex Morgan e Sophia Smith (atacantes), além da goleira Alyssa Naeher, a zagueira Becky Sauerbrunn e a meia Lindsey Horan.

Alemanha

Bicampeã mundial (2003 e 2007), algoz do Brasil na final de 2007, campeã olímpica (2016) e atual vice-campeã europeia, a Alemanha está mais uma vez entre as principais candidatas ao título do torneio.

As principais estrelas da segunda melhor equipe do ranking Fifa, comandada pela técnica Martina Voss-Tecklenburg, são as jogadoras Lena Oberdorf (meia), Lea Schüller (atacante), Alexandra Popp (atacante) e Jule Brand (zagueira).

Inglaterra

Apesar de não ter nenhum título mundial, a Inglaterra chega com moral após a conquista da Euro Feminina 2022, além de ser top 4 no ranking da Fifa.

Nas últimas edições, as inglesas ficaram em terceiro lugar (2015) e em quarto (2019). O forte elenco da técnica Sarina Wiegman é composto por várias jogadoras que atuam na Premier League. Entre as principais estrelas, estão Lauren Hemp (atacante), Ella Tone (meia), Lucy Bronze (zagueira) e Mary Earps (goleira).

Espanha

Apesar de nunca ter chegado à final de uma Copa do Mundo, a seleção da melhor jogadora do planeta (Alexia Putellas) pode surpreender. A Espanha tem uma geração talentosa de atletas.

Na última edição do torneio, a seleção espanhola caiu nas oitavas de final para os Estados Unidos. Foi a melhor campanha da equipe na história.

No entanto, uma crise interna pode prejudicar o desempenho. No final do ano passado, 15 jogadoras mandaram um e-mail para a Real Federação Espanhola de Futebol com um pedido de demissão do técnico Jorge Vilda, além de outras mudanças.

A federação, no entanto, emitiu uma nota em defesa do treinador e bancou a permanência dele. Atualmente, a Espanha está na sexta posição no ranking da Fifa.

O elenco de Jorge Vilda terá também outros fortes nomes, como a zagueira Irene Paredes e as atacantes Salma Paralluelo e Jennifer Hermoso.

França

Este ano começou conturbado para a seleção francesa. As principais lideranças do time, Kadidiatou Diani e Wendi Renard, anunciaram que não defenderiam mais o país por desentendimentos com a então treinadora Corinne Deacon.

No início de março, para contornar a crise, a Federação Francesa de Futebol anunciou a saída da treinadora, que havia chegado às semifinais da Eurocopa Feminina no ano passado.

A melhor campanha do país na história da Copa do Mundo Feminina foi o quarto lugar, em 2011. No ranking oficial da Fifa de seleções femininas, a França é a quinta.

Além do retorno de Wendi Renard e Kadidiatou Diani, o time conta com outros grandes nomes, como Amandine Henry e Eugénie Le Sommer.

Brasil

A Seleção Brasileira também pode surpreender na busca pela primeira conquista mundial. Além da rainha Marta, a equipe de Pia Sundhage conta Tamires, Debinha, Bia Zaneratto e Andressa Alves.

A Amarelinha ainda subiu uma posição no ranking oficial da Fifa e está em 8º lugar.

Copa do Mundo Feminina: conheça as seleções favoritas ao título e as possíveis surpresas do torneio

