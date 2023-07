Dicas de O Sul Rua Coberta de Canela promove o I Festival de Inverno

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2023

Duo Antiquarium é uma das atrações do evento, que ocorre nos finais de semana Foto: Divulgação Duo Antiquarium é uma das atrações do evento, que ocorre nos finais de semana. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Um evento cultural inédito promete movimentar a cidade de Canela na época mais charmosa do ano na Serra Gaúcha. A Estação Campos de Canella, mais conhecida como a Rua Coberta de Canela, realiza o seu I Festival de Inverno.

Nos finais de semana, até o dia 12 de agosto, ocorrem diversos shows musicais abertos ao público. Entre as atrações, estão o duo Antiquarium, o gaiteiro Rodrigo Batista, as bandas de rock Vera Loca, de folk Wild Bears, de jazz Jazz Mix, regional Os Montanari, entre outros. A programação completa pode ser conferida no Instagram @estacaocamposdecanella.

Durante o I Festival de Inverno, também acontecem apresentações teatrais, feiras e promoções gastronômicas em vários restaurantes do local, com pratos por R$ 65.

A Rua Coberta de Canela localiza-se no Largo Benito Urbani, 77, no Centro do município.

