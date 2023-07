Porto Alegre Projeto Borboletas pela Vida homenageia vítimas de acidentes de trânsito em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2023

Uma borboleta foi pintada no asfalto em frente à Uniritter, na rua Orfanotrófio, onde um estudante universitário morreu atropelado Foto: Divulgação Uma borboleta foi pintada no asfalto em frente à Uniritter, na rua Orfanotrófio, onde um estudante universitário morreu atropelado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Fundação Thiago de Moraes Gonzaga realizou, na quarta (5) e na quinta-feira (6), novas ações do projeto Borboletas pela Vida, com pinturas no asfalto em três pontos de Porto Alegre.

Com o apoio da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), borboletas brancas foram pintadas na rua , 1.321, no bairro Independência, na rua Orfanotrófio, 555, no bairro Santa Tereza, e na avenida Martins Bastos, 91, no bairro Sarandi.

Um dos pontos sinalizados fica em frente à Uniritter, na Orfanotrófio, onde o estudante universitário Davi Benedito Ribeiro Aguiar, de 18 anos, perdeu a vida em março. Conforme os familiares, ele foi atropelado por um carro que trafegava em alta velocidade e não parou para prestar socorro.

O projeto Borboletas pela Vida foi criado em 2004, quando uma das mães que fazem parte da Fundação Thiago de Moraes Gonzaga quis fazer uma homenagem e colocar uma cruz no local onde seu filho foi atropelado. Diza Gonzaga, presidente da Fundação, sugeriu que, em vez de uma cruz, fosse pintada uma borboleta, que, além de ser um símbolo de transformação, também remeteria à instituição e ao programa Vida Urgente, que visa conscientizar os jovens sobre os riscos da mistura de álcool e direção.

As borboletas alertam as pessoas que transitam pelas ruas e avenidas de Porto Alegre sobre a gravidade dos acidentes de trânsito. Impressas no asfalto, elas sinalizam que nos locais onde passamos todos os dias, muitas vidas já foram perdidas. As borboletas também homenageiam as vítimas.

Quem perdeu um familiar no trânsito pode solicitar a pintura de uma borboleta em alguma via pelo telefone (51) 3231.0893 ou pelo WhatsApp (51) 9273-4822.

Projeto Borboletas pela Vida homenageia vítimas de acidentes de trânsito em Porto Alegre

