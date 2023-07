Porto Alegre Porto Alegre mantém cinco unidades de saúde abertas neste domingo

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2023

As estruturas da Secretaria Municipal de Saúde servem de apoio aos prontos atendimentos, reduzindo o tempo de espera Foto: Giulian Serafim/PMPA (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre mantém a ampliação do acesso a serviços de saúde para o período de inverno, com seis unidades de saúde abertas neste sábado (08) (São Carlos, Bom Jesus, José Mauro Ceratti Lopes, Moab Caldas, Santa Marta e Floresta). Já neste domingo (09), serão cinco locais de atendimento (São Carlos, Bom Jesus, José Mauro Ceratti Lopes, Moab Caldas e Santa Marta).

Com foco em consultas médicas e de enfermagem, além da vacinação contra gripe (Influenza) e Covid-19, as estruturas da Secretaria Municipal de Saúde servem de apoio aos prontos atendimentos, reduzindo o tempo de espera.

Urgência e emergência

Porto Alegre possui quatro prontos atendimentos para acolhimento de urgência. A abertura das unidades de saúde evita que pacientes com quadros leves – que demandam somente medicação, atestado e orientação – aguardem por mais tempo em serviços dedicados a casos graves e agudos.

Domingo, 9 – cinco unidades de saúde, das 10h às 19h:

– São Carlos (avenida Bento Gonçalves, 6670, Partenon)

– Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410, Bom Jesus)

– José Mauro Ceratti Lopes (Estrada João Antônio da Silveira, 3330, Restinga)

– Moab Caldas (avenida Moab Caldas, 400, Santa Tereza)

– Santa Marta (rua Capitão Montanha, 27, Centro Histórico)

Prontos-atendimentos 24h:

– PA Cruzeiro do Sul (rua Professor Manoel Lobato, 151 – Santa Tereza)

– PA Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410 – Bom Jesus)

– PA Lomba do Pinheiro (Estrada João de Oliveira Remião, 5120, parada 12 – Lomba do Pinheiro)

– UPA Zona Norte Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil – fone: 3368-1619)

Hospitais 24h:

– Hospital de Pronto Socorro (Largo Teodoro Herzl, s/nº, bairro Bom Fim)

– Hospital Materno Infantil Presidente Vargas – emergências obstétrica e pediátrica (avenida Independência, 661)

