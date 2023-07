Esporte Copa do Mundo Feminina: Japão vence a Costa Rica por 2 a 0 e se classifica para a próxima fase

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2023

As japonesas chegaram a seis pontos no Grupo C Foto: Reprodução/Twitter Fifa As japonesas chegaram a seis pontos no Grupo C. (Foto: Reprodução/Twitter Fifa) Foto: Reprodução/Twitter Fifa

Com tranquilidade, o Japão superou a Costa Rica por 2 a 0, na madrugada desta quarta-feira (26), em Dunadin, na Nova Zelândia. Naomoto e Fujino marcaram os gols da partida.

A vitória garantiu a classificação do Japão no Grupo C do Mundial. As japonesas chegaram a seis pontos, mesma pontuação da Espanha, que é a líder por conta do saldo de gols.

As japonesas precisam vencer o confronto direto com as europeias, na segunda-feira (31), para garantir a primeira colocação no grupo. Zâmbia e Costa Rica, sem somar pontos até agora, estão eliminadas.

O Japão, mais uma vez, começou a partida no ataque e conseguiu abrir o placar aos 24 minutos. Tanaka recebeu no meio e deu bom passe na esquerda para Naomoto, que entrou na área e bateu cruzado. Bastaram mais dois minutos para a diferença aumentar. Fujino pegou a sobra após cruzamento na área, partiu para a jogada individual e bateu forte, sem ângulo, para marcar.

No restante do primeiro tempo e também na etapa final, o time japonês manteve o ritmo, criando chances em sequência. Ao todo, foram 23 finalizações. Na reta final, as asiáticas diminuíram o ritmo, com o resultado sob controle, e o placar não se alterou.

