Por Redação O Sul | 26 de julho de 2023

Por meio de anúncios falsos na internet, criminosos aplicam golpes Foto: Reprodução Por meio de anúncios falsos na internet, criminosos aplicam golpes. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) determinou que o Google e o Facebook retirem do ar anúncios falsos sobre o programa de renegociação de dívidas do governo federal, o Desenrola Brasil. Em caso de descumprimento, as empresas poderão ser multadas em R$ 150 mil por dia.

A determinação foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (26). Na semana passada, o Ministério Público abriu um inquérito para investigar sites falsos criados para aplicar golpes usando o nome do programa.

O Google e o Facebook têm 48 horas para remover os anúncios falsos. A Senacon pediu que as empresas adotem medidas para que conteúdos fraudulentos não voltem a ser veiculados. Foram encontrados na internet anúncios de supostas empresas que se passam por intermediárias para ajudar pessoas com dívidas a aderir ao programa. Em alguns casos, os anúncios redirecionam para sites que fingem consultar se a pessoa tem direito ao programa. Outras falsas publicidades encaminham o usuário para atendimento no WhatsApp. Segundo o governo, os interessados em renegociar dívidas pelo Desenrola não devem buscar intermediários. O atendimento deve ser feito diretamente no banco onde a dívida existe. Atualmente, o programa está atendendo pessoas com renda de até R$ 20 mil mensais.

